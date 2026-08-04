Кармо о возможном приглашении Неймара в ЦСКА: «Мечта оказаться с ним в одной команде»

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении в команду нападающего «Сантоса» Неймара.

«Без сомнений для меня была бы огромная честь выступать вместе с ним за одну команду. Неймар — это идол для всех нас. Моя мечта оказаться с ним в одной команде и играть с ним. Мне грустно, что сейчас он завершил карьеру в сборной. С самых ранних лет я слежу за Неймаром. Поэтому пока он играет, я всегда буду за ним следить», — сказал Кармо «СЭ».

34-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, на его счету 80 голов в 130 матчах за национальную команду. Помимо «Сантоса», он выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль». Контракт Неймара с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.