Квинси Промес стал обладателем премии «Золотой кабан»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес стал обладателем премии «Золотой кабан» по итогам сезона-2021/22. Данная награда вручается лучшим футболистам сезона по версии болельщиков команды.

В минувшем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел за красно-белых 31 матч, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Промес помог «Спартаку» завоевать Кубок России-2022.

«Золотой кабан» вручается игрокам «Спартака» фанатами с 2002 года. Ранее обладателями этой премии становились Егор Титов, Веллитон, Роман Павлюченко, Александр Максименко, Андрей Дикань, Юра Мовсисян и другие.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак