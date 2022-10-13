Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», поделился впечатлениями от работы с лучшим снайпером прошлого чемпионата России Гамидом Агаларовым, который, в частности, не забил пенальти в домашнем матче грозненцев с «Нижним Новгородом», который стал для Талалаева последним во главе чеченского клуба.

— Забил или не забил Агаларов с пенальти — другой вопрос, а меня больше волнует то, что каждый футболист должен прикладывать максимум усилий для того, чтобы отвоевывать себе время в основном составе. У некоторых молодых игроков еще нет понимания, что надо сделать, чтобы достичь этого максимума. Именно для этого нужен тренерский штаб, который направляет и подсказывает. Не всегда эти действия — плюсовые. Иногда приходится делать негативные вещи, которые непопулярны и не нравятся. Особенно близким футболистов. Пожелаю Гамиду прежде всего удачи и работоспособности, побольше слушать тренеров и реализовывать то, что в нем заложено. Безусловно, он будет забивать, если продолжит работу над собой. А людям, которые вокруг него, желаю поменьше вмешиваться в его жизнь.

— Очень прозрачный намек на интервью отца Агаларова, в которых явно сквозило недовольство недоверием Талалаева к его сыну.

— Это ваши мысли.

— Хорошо, речь о другом. В хоккее есть аналогия — 20 с лишним лет назад интервью «СЭ» постоянно давал отец великого хоккеиста Сергея Федорова Виктор, который из матча в матч жаловался на недостаточное игровое время сына. Много лет спустя Скотти Боумэн говорил мне, что такая точка зрения родного человека так или иначе влияла на Федорова.

— Об этом и говорю. Часто беседую с родителями, иногда — с женами, когда чувствую, что нашего тренерского воздействия не хватает. И иногда это общение играет положительную роль. Неужели вы думаете, что наш тренерский штаб предоставит больше игрового времени игроку, если папа, мама, бабушка, дедушка даст интервью? Думаю, скорее здесь будет обратная реакция.

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