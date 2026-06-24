Глушенков: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

— Можешь объяснить преображение Александра Соболева?

— Просто заиграл, почувствовав уверенность. Если помнишь, я еще давно говорил, что ему надо чуть-чуть освоиться. Ему нужна была свобода и уверенность. Хотя начинал вторую часть сезона в старте не он. Думаю, Сашу это заводило.

— А не кажется, что ты, Дзюба и Соболев — одной крови? В смысле, что вы питаетесь хейтом, но равнодушны к нему.

— Наверное, так и есть. Но я не подпитываюсь хейтом. Просто когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом.

29-летний Соболев впервые в карьере стал чемпионом России. В сезоне-2025/26 на его счету 13 голов в 38 матчах.