Глушенков — о Дуране: «Думаю, все так, как он сам сказал, — сгубили деньги»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем одноклубнике Джоне Дуране.

— Михаил Кержаков говорил, что Дуран в «Зените» признавался в том, что его погубили деньги. Ты это слышал?

— Краем уха.

— Но он ведь неплохой футболист. Когда хочет.

— В том-то и дело, что он играл в «Астон Вилле», забивал голы. Потом уехал в «Аль-Наср». Ведь 70 миллионов евро за его переход в Саудовскую Аравию заплатили! Так что, думаю, все так, как он сам сказал, — сгубили деньги.

Дуран играл за «Зенит» с 9 февраля 2026-го. На его счету девять матчей за команду, в которых он забил два гола.

Ранее нападающий играл в «Астон Вилле» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Энвигадо» (Колумбия) и «Чикаго Файр» (США).