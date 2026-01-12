Зайнутдинов: «Будет интересно сыграть с китайскими командами»

Казахстанский футболист «Динамо» Бахтиер Зайнутдинов рассказал «СЭ» об отпуске, своем физическом состоянии и задачах на вторую часть сезона.

— Как провели отпуск? С каким настроением вернулись в расположение клуба?

— Отпуск провел отлично, отдыхал в Таиланде, плюс две недели побыл дома в казахстанском Таразе. Зарядился и вернулся с отличным, боевым настроением. С нетерпением жду начала сборов и возобновления сезона.

— Чего ждете от возобновления сезона?

— Сейчас главная задача для нас — Кубок России. Приложим все силы, чтобы его выиграть.

— Расскажите о своем физическом состоянии. Готовы ли вернуться в общую группу к началу сборов?

— С медицинским штабом решили, что буду потихоньку вливаться в работу. Со второго сбора начну тренироваться в общей группе.

— На сборах «Динамо» сыграет в турнире BetBoom Dynamo Global Challenge с китайскими командами. Насколько подобные мероприятия помогают подготовке?

— Китайский чемпионат находится на хорошем уровне, и эти игры нам точно помогут в подготовке. У нас давно не было международных матчей, так что здорово, что наш клуб организовал такой классный турнир. Будет интересно.

Бело-голубые с 21 очком занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.