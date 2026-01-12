В «Оренбурге» рассказали, что еще не договорились с Еременко об участии в тренировочном сборе

Заместитель директора по коммерции и коммуникации «Оренбурга» Юрий Аракелян рассказал о переговорах по возможному переходу бывшего полузащитника ЦСКА и «Спартака» Романа Еременко.

Ранее 38-летний Еременко был включен в состав команды на тренировочный сбор. Позже пресс-служба опубликовала обновленный пост, в котором футболист исчез из состава.

«На данный момент нет четких договоренностей с Романом Алексеевичем Еременко. Контакт был. Но договоренности о том, что он летит с командой на сбор, пока нет. Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно», — цитирует Аракеляна ТАСС.

Еременко с 2024 года выступает за финский «Гнистан». С 2011 по 2021 год футболист играл в РПЛ: за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Полузащитник провел в чемпионате России 180 матчей, забил 39 голов и сделал 27 результативных передач.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах.