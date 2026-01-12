В «Оренбурге» рассказали, что еще не договорились с Еременко об участии в тренировочном сборе
Заместитель директора по коммерции и коммуникации «Оренбурга» Юрий Аракелян рассказал о переговорах по возможному переходу бывшего полузащитника ЦСКА и «Спартака» Романа Еременко.
Ранее 38-летний Еременко был включен в состав команды на тренировочный сбор. Позже пресс-служба опубликовала обновленный пост, в котором футболист исчез из состава.
«На данный момент нет четких договоренностей с Романом Алексеевичем Еременко. Контакт был. Но договоренности о том, что он летит с командой на сбор, пока нет. Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно», — цитирует Аракеляна ТАСС.
Еременко с 2024 года выступает за финский «Гнистан». С 2011 по 2021 год футболист играл в РПЛ: за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Полузащитник провел в чемпионате России 180 матчей, забил 39 голов и сделал 27 результативных передач.
«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
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2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
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8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1