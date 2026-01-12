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В «Оренбурге» рассказали, что еще не договорились с Еременко об участии в тренировочном сборе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Заместитель директора по коммерции и коммуникации «Оренбурга» Юрий Аракелян рассказал о переговорах по возможному переходу бывшего полузащитника ЦСКА и «Спартака» Романа Еременко.

Ранее 38-летний Еременко был включен в состав команды на тренировочный сбор. Позже пресс-служба опубликовала обновленный пост, в котором футболист исчез из состава.

«На данный момент нет четких договоренностей с Романом Алексеевичем Еременко. Контакт был. Но договоренности о том, что он летит с командой на сбор, пока нет. Если что-то изменится, клуб проинформирует дополнительно», — цитирует Аракеляна ТАСС.

Еременко с 2024 года выступает за финский «Гнистан». С 2011 по 2021 год футболист играл в РПЛ: за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Полузащитник провел в чемпионате России 180 матчей, забил 39 голов и сделал 27 результативных передач.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах.

Роман Еременко.Загадочная история Романа Еременко. «Оренбург» объявил о его поездке на сборы, но позже удалил пост

Источник: ТАСС
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Роман Еременко
РПЛ
ФК Оренбург
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1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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