Семин назвал хорошим решением обмен Дивеева на Лусиано между ЦСКА и «Зенитом»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА.

«Хорошее решение от обеих команд. Одним нужен защитник, а другим нападающий. Это усиление для обеих сторон. Оно пойдет на пользу всем», — сказал Семин «СЭ».

26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.