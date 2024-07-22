Белоус о поражении «Спартака»: «А что на поле делал Соболев? Мяч, как от стены, отлетал...»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением о поражении «Спартака» в матче с «Оренбургом» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

— Дебют Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака» — хуже не придумаешь?

— Да уж. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется... Абсолютно закономерный результат. «Оренбург» был сильнее во всех компонентах. Хозяева оказались физически лучше готовы, превзошли москвичей в скорости. Подопечные Деограсии просто-напросто быстрее принимали решения на поле, гораздо чаще били по воротам. Очень понравились Марин, Мансилья, Флорентин. У Мансильи вообще, как показалось, два сердца. Гюрлюк был превосходен!

— Что скажете про «Спартак»?

— Его по-прежнему называют народной командой. Но если все так будет продолжаться, эта народность перейдет к другому клубу, значительно севернее Москвы.

— Что, прежде всего, не понравилось сегодня в игре красно-белых?

— Я так и не понял, что на поле делал Соболев. О каком «Зените» может идти речь при такой игре?! Вспоминается момент, когда Бонгонда сделал ему неплохую скидку, но мяч от Соболева отскочил, как от стены... Сплошное разочарование! При этом считаю, что заменивший его Зиньковский хорошо себя проявил. Но его старания все-таки не привели к перелому в игре. Хотя момент для Бонгонды Антон создал — Сысуев спас «Оренбург».

— Не ожидали такой грубой ошибки от Максименко, после которой оренбуржцы забили второй гол?

— В нескольких эпизодах он красно-белых выручил. Что касается его «привоза», то он закономерный. Увы, по такой игре все к этому и шло. Был ведь еще один момент во втором тайме, когда футболист «Оренбурга» вполне мог перехватить небрежный пас вратаря.

В целом, конечно, для болельщиков «Спартака» это поражение — серьезный удар. Проигрывать можно по-разному. Но пока непонятно, какой футбол хочет поставить Станкович. В позиционных атаках москвичи не преуспели, в быстрых выпадах вообще ничего не смогли. Говорить о том, что они играли как академики с тросточками, тоже нельзя. Никакие они не академики, так как даже индивидуально не могли никого превзойти! Все по делу. Посмотрим, что будет дальше.

Во втором туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Химками» 28 июля.