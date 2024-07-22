Белоус о Станковиче: «А нужно ли было убирать Слишковича, которым были довольны игроки «Спартака»?»
Известный футбольный функционер Юрий Белоус после гостевого поражения «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
— Перспективы Станковича становятся туманными?
— Ему надо понимать, что это не «Црвена Звезда» и что предстоит выдержать просто колоссальное давление со всех сторон. Готов ли он к этому? Футболистом он был топовым, но тренер — совсем другая профессия. Вновь приходится поднять вопрос.
-Какой?
— А по каким критериям наши клубы выбирают тренеров? Чем они руководствуются? Что ставят во главу угла? Конечно, по одной игре не стоит судить Станковича слишком строго, но тревожный звоночек уже прозвенел. Время-то у него все-таки было. Повторюсь, пока я не увидел и не понял, в какой футбол собирается играть «Спартак».
— А какой была ваша первая реакция, когда узнали, что «Спартак» назначил Станковича?
— Говорят же, что от добра добра не ищут. Знаю, что футболисты «Спартака» были довольны Слишковичем, который исполнял обязанности главного тренера. Надо ли было его убирать и приглашать Станковича? Ну не знаю... Ничего же пока не поменялось. Вернее, поменялось, но только в худшую сторону. Мне кажется, Станкович еще не до конца осознает, в какой чемпионат он попал. Ведь тот же Деограсия не первый год работает в РПЛ. Испанец уже адаптирован к нашим футбольным реалиям, понимает примерно, как играть против «Спартака». И сегодня мы увидели, что он полностью превзошел серба.
Проблем у красно-белых много. Как быть с нападением? Сегодня Соболев — не помощник «Спартаку». Он не мотивирован. Ничего не показал на поле.
1 июля Станкович подписал двухлетний контракт со «Спартаком».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1