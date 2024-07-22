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Сегодня, 11:45

Белоус о Станковиче: «А нужно ли было убирать Слишковича, которым были довольны игроки «Спартака»?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус после гостевого поражения «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Перспективы Станковича становятся туманными?

— Ему надо понимать, что это не «Црвена Звезда» и что предстоит выдержать просто колоссальное давление со всех сторон. Готов ли он к этому? Футболистом он был топовым, но тренер — совсем другая профессия. Вновь приходится поднять вопрос.

-Какой?

— А по каким критериям наши клубы выбирают тренеров? Чем они руководствуются? Что ставят во главу угла? Конечно, по одной игре не стоит судить Станковича слишком строго, но тревожный звоночек уже прозвенел. Время-то у него все-таки было. Повторюсь, пока я не увидел и не понял, в какой футбол собирается играть «Спартак».

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Если Соболев продолжит так же играть, будет, как Дзюба, искать себе команду». Белоус о провале «Спартака» в Оренбурге

— А какой была ваша первая реакция, когда узнали, что «Спартак» назначил Станковича?

— Говорят же, что от добра добра не ищут. Знаю, что футболисты «Спартака» были довольны Слишковичем, который исполнял обязанности главного тренера. Надо ли было его убирать и приглашать Станковича? Ну не знаю... Ничего же пока не поменялось. Вернее, поменялось, но только в худшую сторону. Мне кажется, Станкович еще не до конца осознает, в какой чемпионат он попал. Ведь тот же Деограсия не первый год работает в РПЛ. Испанец уже адаптирован к нашим футбольным реалиям, понимает примерно, как играть против «Спартака». И сегодня мы увидели, что он полностью превзошел серба.

Проблем у красно-белых много. Как быть с нападением? Сегодня Соболев — не помощник «Спартаку». Он не мотивирован. Ничего не показал на поле.

1 июля Станкович подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
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Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
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Ахмат – Краснодар
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