Белоус о Станковиче: «А нужно ли было убирать Слишковича, которым были довольны игроки «Спартака»?»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус после гостевого поражения «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Перспективы Станковича становятся туманными?

— Ему надо понимать, что это не «Црвена Звезда» и что предстоит выдержать просто колоссальное давление со всех сторон. Готов ли он к этому? Футболистом он был топовым, но тренер — совсем другая профессия. Вновь приходится поднять вопрос.

-Какой?

— А по каким критериям наши клубы выбирают тренеров? Чем они руководствуются? Что ставят во главу угла? Конечно, по одной игре не стоит судить Станковича слишком строго, но тревожный звоночек уже прозвенел. Время-то у него все-таки было. Повторюсь, пока я не увидел и не понял, в какой футбол собирается играть «Спартак».

— А какой была ваша первая реакция, когда узнали, что «Спартак» назначил Станковича?

— Говорят же, что от добра добра не ищут. Знаю, что футболисты «Спартака» были довольны Слишковичем, который исполнял обязанности главного тренера. Надо ли было его убирать и приглашать Станковича? Ну не знаю... Ничего же пока не поменялось. Вернее, поменялось, но только в худшую сторону. Мне кажется, Станкович еще не до конца осознает, в какой чемпионат он попал. Ведь тот же Деограсия не первый год работает в РПЛ. Испанец уже адаптирован к нашим футбольным реалиям, понимает примерно, как играть против «Спартака». И сегодня мы увидели, что он полностью превзошел серба.

Проблем у красно-белых много. Как быть с нападением? Сегодня Соболев — не помощник «Спартаку». Он не мотивирован. Ничего не показал на поле.

1 июля Станкович подписал двухлетний контракт со «Спартаком».