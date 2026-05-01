Кахигао — о работе Карасева: «Я не верю в совпадения»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала Пути регионов FONBET Кубка России против ЦСКА.

— Что вы думаете о шансах команды в матче против ЦСКА?

— Мы хотим победить в игре с ЦСКА. Думаю, в этом сезоне три матча, в которых мы показали свой лучший футбол, — это выездная кубковая игра против «Зенита» (0:0, пенальти — 7:6), домашний матч против «Краснодара» (1:2) и сегодняшняя игра с «Крыльями Советов» (1:2), где, если посмотреть на первый тайм, мы владели мячом 74 процента времени. Сегодня у нас было много моментов для гола, но мы не выиграли эти матчи. В конечном итоге, такие матчи нужно выигрывать, но я считаю, что мы сделали все, что могли, чтобы выиграть этот. И, как я уже сказал, я не верю в совпадения (Кахигао имеет в виду спорные моменты с участием судьи Карасева, — прим. СЭ), — сказал Кахигао «СЭ».

Встреча «Спартак» — ЦСКА пройдет 6 мая на «Лукойл Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

