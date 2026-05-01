Судейство

Сегодня, 21:22

Кахигао — о работе Карасева: «Я не верю в совпадения»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Франсис Кахигао.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала Пути регионов FONBET Кубка России против ЦСКА.

— Что вы думаете о шансах команды в матче против ЦСКА?

— Мы хотим победить в игре с ЦСКА. Думаю, в этом сезоне три матча, в которых мы показали свой лучший футбол, — это выездная кубковая игра против «Зенита» (0:0, пенальти — 7:6), домашний матч против «Краснодара» (1:2) и сегодняшняя игра с «Крыльями Советов» (1:2), где, если посмотреть на первый тайм, мы владели мячом 74 процента времени. Сегодня у нас было много моментов для гола, но мы не выиграли эти матчи. В конечном итоге, такие матчи нужно выигрывать, но я считаю, что мы сделали все, что могли, чтобы выиграть этот. И, как я уже сказал, я не верю в совпадения (Кахигао имеет в виду спорные моменты с участием судьи Карасева, — прим. СЭ), — сказал Кахигао «СЭ».

Встреча «Спартак» — ЦСКА пройдет 6 мая на «Лукойл Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 27 11 13 3 37-17 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
11
 Акрон 27 6 9 12 33-45 27
12
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
13
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак 2 : 1
1.05 19:30 Локомотив – Динамо 1 : 1
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов - : -
2.05 16:30 Балтика – Рубин - : -
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит - : -
3.05 14:30 Сочи – Оренбург - : -
3.05 17:00 Акрон – Краснодар - : -
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Бителло
Бителло

Динамо

 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

