«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в 28-м туре РПЛ — 1:1.

Счет на 24-й минуте после углового открыл защитник бело-голубых Николас Маричаль. Хозяева сумели отыграться во втором тайме — на 53-й минуте забил Артем Карпукас.

Железнодорожники доиграли матч вдесятером — в концовке травму получил Николай Комличенко, вышедший на замену во втором тайме. В этот момент у «Локомотива» уже не оставалось замен.

«Локомотив» (50 очков) остается на третьем месте в РПЛ. «Динамо» с 38 очками идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» 10 мая дома сыграет с «Балтикой». «Динамо» на следующий день в Москве встретится с «Краснодаром».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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