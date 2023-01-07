Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:39

Камоцци: «Максимович может стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочел ему Глебова»

Камоцци поделился мнением о трансферных слухах вокруг «Спартака»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о трансферных слухах вокруг московской команды.

«Как оцениваю Тавареша из «Бенфики»? У меня много сомнений на его счет — и физического, и тактического плана. Думаю, у Хлусевича очень светлое будущее. Не считаю, что Тавареш будет лучше Даниила. Фернандо близок к завершению карьеры. Я не думаю, что он в состоянии помочь команде. Максимович мог бы стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочел на этой позиции российского игрока, такого как Глебов», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Неманья Максимович в сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах «Хетафе» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Хетафе» 3 миллиона евро за игрока, но испанский клуб не готов отпускать своего футболиста за такую сумму.

В текущем сезоне Томаш Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-maksimovich-mozhet-stat-khoroshim-igrokom-dlya-spartaka-no-ya-by-predpochyol-emu-glebova-218236/
Неманья Максимович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
Франко Камоцци
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хочу, чтобы дочь жила на две страны». История любви шахматиста Раджабова и внучки актрисы Максаковой
Прыгал шесть тройных, а потом написал кулинарную книгу. Зигзаг в судьбе звезды фигурного катания
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Украинские войска трижды за утро обстреляли Макеевку в ДНР
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Ахмат» заинтересован в покупке Гбамбле
«Крылья Советов» сделали предложение по экс-игроку системы «Манчестер Сити» Бенжамину Гарре
Полузащитник «Химок» Гулиев: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство в РПЛ»
Источник: Вендел может покинуть «Зенит»
Точилин заявил, что не получал предложения войти в тренерский штаб «Нижнего Новгорода»
«Зенит» возьмет двух новичков, «Реал» может расстаться с Азаром, Бальбуэна останется в «Динамо»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» заинтересован в покупке Гбамбле

Брайан Идову заявил, что остается в «Химках»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости