Каррера: «Я могу вернуться в Россию ближайшим летом»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что готов рассмотреть предложения по работе из России.
«Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, то обязательно его рассмотрю», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.
Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
Последним местом работы Карреры был итальянский «Бари», из которого итальянец ушел 19 апреля 2021 года.
Источник: РБ Спорт
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|3.03
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
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|- : -
|3.03
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Факел – Химки
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Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
|
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Спартак
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|
|
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