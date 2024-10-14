Билялетдинов о словах М`Вила: «Может быть, него была депрессия, потому что не мог потратить зарплату в России»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего полузащитника казанского клуба Янна М`Вила.

34-летний француз заявил в интервью Foot Mercato, что страдал депрессией в России.

«Не замечал в его поведении депрессию. Он тренировался, но особого рвения не демонстрировал. У него был высокий уровень мастерства, и игрок с агентом считали, что тренироваться много не надо. Может быть, у него была депрессия, потому что не мог потратить свою зарплату в России, ему не было интересно у нас. При этом он не высказывал желания покинуть Казань. Было одно пожелание от агентов — поменьше тренироваться, особенно на сборах. Еще были моменты, когда у М`Вила была травма, он уезжал, а наши врачи даже не знали, в каком состоянии прибывает игрок. Общение происходило только по телефону, поэтому сроки восстановления были расплывчаты», — сказал Билялетдинов «СЭ».

М`Вила выступал за «Рубин» с 2013 по 2018 год. Он провел за команду 80 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.