Станкович — о продлении контракта: «Мы все должны отдавать больше. Уверен, что мы не повторим ошибок»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович обратился к болельщикам команды после продления контракта с клубом

«Спартак» 25 мая объявил о продлении контракта с 46-летним сербским специалистом до лета 2027 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2025/26.

— Когда я только приехал, я уже знал, что «Спартак» — это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше — насколько важен «Спартак» для каждого из вас. Сейчас могу с уверенностью сказать: «для каждого из НАС». Защищать этот клуб, находясь внутри, — огромная честь. Быть утвержденным в качестве тренера на следующий год — это большая честь для меня, моего штаба, моей семьи.

В этом году я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Мы недовольны тем, как все прошло: все могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Почему? Чтобы соответствовать истории клуба — игрокам, тренерам, которые писали историю «Спартака». Мы все должны отдавать больше. Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше — я сам, команда, все мы. Чтобы в конечном итоге подарить радость вам, всем, кто любит «Спартак», всем, для кого «Спартак» — это жизнь. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, — сказал Станкович в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые с 57 очками финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре московская команда разгромила «Химки» (5:0).

Также «Спартак» дошел до финала пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Ростову» (1:2).