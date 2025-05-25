Станкович — о продлении контракта: «Мы все должны отдавать больше. Уверен, что мы не повторим ошибок»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович обратился к болельщикам команды после продления контракта с клубом
«Спартак» 25 мая объявил о продлении контракта с 46-летним сербским специалистом до лета 2027 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2025/26.
— Когда я только приехал, я уже знал, что «Спартак» — это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше — насколько важен «Спартак» для каждого из вас. Сейчас могу с уверенностью сказать: «для каждого из НАС». Защищать этот клуб, находясь внутри, — огромная честь. Быть утвержденным в качестве тренера на следующий год — это большая честь для меня, моего штаба, моей семьи.
В этом году я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Мы недовольны тем, как все прошло: все могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Почему? Чтобы соответствовать истории клуба — игрокам, тренерам, которые писали историю «Спартака». Мы все должны отдавать больше. Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше — я сам, команда, все мы. Чтобы в конечном итоге подарить радость вам, всем, кто любит «Спартак», всем, для кого «Спартак» — это жизнь. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, — сказал Станкович в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.
Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые с 57 очками финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре московская команда разгромила «Химки» (5:0).
Также «Спартак» дошел до финала пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Ростову» (1:2).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1