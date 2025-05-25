«Спартак» продлил контракт со Станковичем до 2027 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Деяном Станковичем.

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий контракт 46-летнего сербского специалиста истекал в конце сезона-2025/26.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые с 57 очками финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре московская команда разгромила «Химки» (5:0).

Также «Спартак» дошел до финала пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Ростову» (1:2).