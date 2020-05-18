Фото свадьбы, на которой был заразившийся коронавирусом футболист «Рубина»

Как сообщал «СЭ», брат игрока «Рубина» Константина Плиева, у которого обнаружен коронавирус, динамовец Заурбек Плиев остается во Владикавказе. Его тест на Covid-19 оказался отрицательным.

Защитник бело-голубых контактировал с игроком казанцев. Он и ряд других осетинских футболистов РПЛ общались с Константином Плиевым на различных мероприятиях у себя на родине, в том числе на свадьбе.

В сети появились фото с этого торжественного события. На них видно, что на свадьбе присутствовали братья Плиевы, а также защитник «Енисея» Давид Мильдзихов.