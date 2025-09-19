Александр Соболев провел гендер-пати около «Газпром Арены» и узнал пол ребенка

Нападающий «Зенита» Александр Соболев провел гендер-пати возле «Газпром Арены».

На мероприятии форвард вместе с женой Еленой и сыном Сергеем узнал, что в их семье появится второй сын.

«Сердцебиение на максимум, слезы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир», — написал Соболев в Telegram-канале.

В этом сезоне 28-летний форвард забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи в 10 играх за «Зенит».