ЦСКА предложил Кузяеву контракт на два года

Как стало известно «СЭ», полузащитник Далер Кузяев до конца недели должен пройти медицинский осмотр для перехода в ЦСКА. Стороны обсуждают контракт по схеме «1+1».

Ранее об интересе ЦСКА к 32-летнему игроку сообщало издание «Чемпионат».

Контракт Кузяева с французским «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.