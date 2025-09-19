Генсек РФС Митрофанов назвал законным решение о месячной дисквалификации Станковича

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение о месячной дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во всех турнирах под эгидой организации.

19 сентября стало известно, что Станкович получил дисквалификацию на месяц во всех турнирах под эгидой РФС: в РПЛ и FONBET Кубке России. 47-летнего серба удалили в концовке первого тайма против «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ за использование нецензурных выражений в адрес арбитра Егора Егорова.

«Решение принято строго в рамках закона», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».

Станкович пропустит матчи с «Крыльями Советов» (21 сентября), «Пари НН» (28 сентября), ЦСКА (5 октября) и «Ростовом» (18 октября) в чемпионате и игру FONBET Кубка России с «Пари НН» (1 октября). Окончание дисквалификации — 19 октября. 21 октября у красно-белых кубковая игра с махачкалинским «Динамо».