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Карпин: «Динамо» было хуже «Спартака» в согласованности действий. У нас Макаров начинает чужую атаку»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился мнением о ничьей со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

— 15 лет назад вы охарактеризовали дерби фразой «игра была равна...». Сейчас многие пишут, что сегодня в дерби был дворовый футбол. Как бы вы сегодня оценили игру команд?

— Была ли игра равна? Счет равный, наверное, так. Можно говорить про реализованные моменты, про голы. Ошибок было много, но не потому что игроки просто так ошибались, а потому что обе команды прилично и правильно прессинговали. Надо учитывать сопротивление соперников.

— «Динамо» потеряло два очка или приобрело одно?

— Считаю, что потеряло.

— В чем «Динамо» сегодня было сильнее, а в чем сильнее был «Спартак»?

— Разбор игры сейчас делать... В интенсивности мы были лучше. Это если говорить не про тактику. Были хуже в согласованности действий. Если у нас Макаров начинает чужую атаку, потому что сбивает Рубенса — это несогласованность. Притирка, если хотите.

«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. «Спартак» с 12 очками располагается на 7-й строчке.

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Валерий Карпин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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