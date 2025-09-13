Карпин: «Динамо» было хуже «Спартака» в согласованности действий. У нас Макаров начинает чужую атаку»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился мнением о ничьей со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

— 15 лет назад вы охарактеризовали дерби фразой «игра была равна...». Сейчас многие пишут, что сегодня в дерби был дворовый футбол. Как бы вы сегодня оценили игру команд?

— Была ли игра равна? Счет равный, наверное, так. Можно говорить про реализованные моменты, про голы. Ошибок было много, но не потому что игроки просто так ошибались, а потому что обе команды прилично и правильно прессинговали. Надо учитывать сопротивление соперников.

— «Динамо» потеряло два очка или приобрело одно?

— Считаю, что потеряло.

— В чем «Динамо» сегодня было сильнее, а в чем сильнее был «Спартак»?

— Разбор игры сейчас делать... В интенсивности мы были лучше. Это если говорить не про тактику. Были хуже в согласованности действий. Если у нас Макаров начинает чужую атаку, потому что сбивает Рубенса — это несогласованность. Притирка, если хотите.

«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. «Спартак» с 12 очками располагается на 7-й строчке.