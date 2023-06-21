Гладилин о причинах увольнения Мележикова: «Траты «Спартака» самые большие, а результаты неудовлетворительные»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил результаты красно-белых при генеральном директоре Евгении Мележикове.

20 июня клуб объявил об отставке руководителя и назначении на эту должность Олега Малышева.

«Лично я не знаком ни с Мележиковым, ни с Малышевым, и как они работают, я не знаю. Видимо, у руководства есть какие-то вопросы, ведь просто так не увольняют. Мое предположение такое, что траты самые большие в лиге, как говорит пресса, а результаты, исходя из затрат, неудовлетворительные. Наверное, это основная причина увольнения и смены позиций. Бизнесмены считают деньги и результат от этих денег. Но точно скажут только хозяева клуба», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

Мележиков работал в «Спартаке» с 2015 года, должность гендиректора занимали с 2021-го.