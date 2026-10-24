«Краснодар» — «Балтика»: судья Прокопов не назначил два пенальти

На 84-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Балтика» (1:1) судья Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в пользу «быков», а видеоассистенты Павел Шадыханов и Артур Федоров в его действия не вмешались.

В том эпизоде в штрафной площади калининградцев их капитан Андрей Мендель сфолил на Магомеде Оздоеве — подбил ему левую ногу, которая была в тот момент опорной.

В конце первого тайма, на 45+1-й минуте, у рефери были основания наказать пенальти краснодарцев, когда Илья Вахания сыграл неосторожно и наступил Константину Шильцову на голеностоп. Прокопов не определил, что данное действие стало причиной падения футболиста «Балтики» и не указал на 11-метровую отметку. Для Шадыханова и Федорова это не было очевидной ошибкой арбитра.