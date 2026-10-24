Полузащитник «Рубина» Сааведра о поражении от «Крыльев Советов»: «Это очень плохо»

Чилийский полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра (Начо) на русском языке поделился эмоциями после матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2), используя нецензурное слово.

«Мы говорим, что это очень плохо. Это ******. Если мы хотим лучше матч, надо тренироваться. Надо работать вместе, не только один игрок, нет. Мы команда. И вместе мы будем выигрывать матчи», — сказал Сааведра журналистам после матча.

«Рубин» с 12 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре команда сыграет с «Факелом» в Казани 31 октября.

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