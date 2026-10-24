Форвард «Краснодара» Кордоба: «Все 90 минут мы превосходили «Балтику», а в итоге ничья»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, чего команде не хватило для победы в матче 12-го тура чемпионата России с «Балтикой».

В субботу, 24 октября, команды сыграли вничью (1:1) в Краснодаре. Кордоба стал автором единственного гола «быков». Он отличился на 30-й минуте, а на 90+3-й гости сравняли счет.

«Мне не понравилось, что все 90 минут мы превосходили «Балтику», а в итоге ничья. Они уедут довольные, заработав очко, а мы — нет. Нам не хватило только концентрации», — сказал Кордоба в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей и с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре «быки» 31 октября на выезде сыграют с «Родиной».

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