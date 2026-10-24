Талалаев — о «Краснодаре»: «Мусаев и руководство клуба найдут способ продолжить ту сказку, которую подарили болельщикам»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал последние результаты «Краснодара» в РПЛ.

В субботу «Балтика» на выезде сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ. «Быки» продлили безвыигрышную серию в чемпионате России до шести матчей.

— Все ли в порядке с «Краснодаром»?

— Думаю, и Мурад Мусаев, и руководители клуба найдут способ продолжить ту сказку, которую подарили, когда выиграли чемпионство. И сейчас будут продолжать бороться. Потому что многое определяет состояние игроков на поле.

Когда вы продаете Сперцяна, потом выходит Кривцов, проводит четыре матча, и мы понимаем, что это самый яркий игрок чемпионата, а потом он выпадает. Ну как ты это заменишь?

Что бы мы ни делали, то же самое: у нас Бориско выбыл. И Женька идет к этому, но ему нужно какое-то время. То же самое и у «Краснодара»: чтобы кого-то заменить, людям нужно время. И все равно такой яркости, такого таланта у футболистов в России точно нет.

(Кирилл Радченко)

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