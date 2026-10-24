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Артига покинул пост главного тренера Рубина, Кузьмин назначен исполняющим обязанности

Сергей Филин
Франк Артига.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Испанский специалист Франк Артига покинул пост главного тренера «Рубина», сообщила пресс-служба казанского клуба.

Решение принято президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин.

«Футбольный клуб «Рубин» благодарит испанского специалиста за работу и преданность делу, а также желает ему удачи в дальнейшей карьере. Обязанности главного тренера казанской команды будет исполнять Олег Кузьмин, который ранее работал в тренерском штабе. Завтра специалист приступит к работе с командой и будет готовить ее к ближайшим матчам со «Спартаком» и «Факелом», — говорится в заявлении пресс-службы «Рубина».

Артига был назначен на должность главного тренера «Рубина» 14 января.

Кузьмин выступал за «Рубин» в качестве игрока с 2010 по 2018 год. После завершения карьеры он присоединился к тренерскому штабу казанского клуба в апреле 2019-го и работал помощником Леонида Слуцкого, Рашида Рахимова и Артиги.

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Источник: ФК «Рубин»
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
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Крылья Советов, ЦСКА

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