Артига покинул пост главного тренера Рубина, Кузьмин назначен исполняющим обязанности

Испанский специалист Франк Артига покинул пост главного тренера «Рубина», сообщила пресс-служба казанского клуба.

Решение принято президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин.

«Футбольный клуб «Рубин» благодарит испанского специалиста за работу и преданность делу, а также желает ему удачи в дальнейшей карьере. Обязанности главного тренера казанской команды будет исполнять Олег Кузьмин, который ранее работал в тренерском штабе. Завтра специалист приступит к работе с командой и будет готовить ее к ближайшим матчам со «Спартаком» и «Факелом», — говорится в заявлении пресс-службы «Рубина».

Артига был назначен на должность главного тренера «Рубина» 14 января.

Кузьмин выступал за «Рубин» в качестве игрока с 2010 по 2018 год. После завершения карьеры он присоединился к тренерскому штабу казанского клуба в апреле 2019-го и работал помощником Леонида Слуцкого, Рашида Рахимова и Артиги.

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