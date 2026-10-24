Талалаев — о Порохове в матче с «Краснодаром»: «В танке главное — сильно не испугаться»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал игру нападающего Ильи Порохова в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

25-летний футболист вышел на замену на 81-й минуте.

«В танке, знаете, что самое главное? Сильно не испугаться, чтобы атмосфера в команде не испортилась. То, что Порохов не испугался, — это очень хорошо. Думаю, следующая кубковая игра как раз даст возможность проявить себя многим, у кого меньше игровой практики», — сказал Талалаев.

«Балтика» с 14 очками занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградская команда 1 ноября примет «Акрон».

(Кирилл Радченко)

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