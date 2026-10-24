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24 октября, 21:30
«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 12-го тура чемпионата России.
90+6 минута
Окончен матч! Серия без побед «Краснодара» продолжается. Как хотите, а все по делу. Не наиграли сегодня хозява на победу. Слишком много проблем в атаке. Тот же Батчи просто выпал. Запас не впечатляет глубиной. А «Балтика» упрямо искала свои шансы и нашла их. Для ничьи самый раз. Расходимся.
90+3 минута
Вот это поворот! «Балтика» забила! Муйоколо! Ногами! После углового! Чудеса.
90+2 минута
Оффор рванул вперед и едва не опередил Агкацева, который выскочил за пределы штрафной.
88-я минута
Гости наваливаются на ворота, чуть ранее Мусаеву карточка за эмоции по поводу эпизода с участием Кордобы, а тем временем Оффор бьет головой мимо створа!
85-я минута
Карточку получил Оласа за неспортивное поведение (пнул Бевеева за пределами поля), а чуть ранее «Краснодар» провел быструю контратаку в ходе которой Оздоев был обязан забивать, но его настиг Мендель.
83-я минута
Неточная передача на Оффора, который уже был готов открываться чуть правее центра.
73-я минута
Все больше замен: вместо Шильцова и Андерсона у «Балтики» на поле вышли Поспелов и Оффор, а у хозяев Кристиана сменил Боссели.
67-я минута
Муфи показывает, что его били локтем пол лицу, а именно Тормена. Но главное не это, а то, что это было в штрафной «Краснодара». Фола нет.
62-я минута
Вахания получил предупреждение и теперь пропустит следующий матч в составе «Краснодара».
57-я минута. Двойная замена в составе «Балтики»: вместо Петровых вышли Беликов и Муфи. Следом желтую карточку получил Чивич.
53-я минута
Кристиан справа получил мяч, попытался сместиться в середину, но был сбит. До штрафной далеко.
51-я минута
Максим Петров буквально продирался к воротам по центру, однако на плотный удар сил уже не хватило.
48-я минута
Штанга выручила «Краснодар»! Шильцов нанес обводящий удар с правой ноги из пределов штрафной — мяч, коснувшись правой стойки, покинул поле.
46-я минута
Батчи пронесся слева и прострелил в штрафную! Никто замкнуть не смог, а Оласа пробил по воротам сильно издали.
45+1 минута
Закончен первый тайм. Более или менее равная игра, но есть один нюанс: у «Краснодара» есть Джон Кордоба. Он и решил исходит первой половины встречи. Отдыхаем.
44-я минута
Еще одна подача в направлении Хиля — на этот раз с левого фланга и по высокой траектории, но уверенно сыграл на выходе Агкацев.
42-я минута
Не прошла мягкая передача от Бевеева на Хиля, однако Тормено сыграл надежно.
39-я минута
Бевеев нарушил правила в атаке в борьбе за мяч с Оласой. Чуть ранее Кордоба прессинговал Латышонка, но опоздал и полетел кубарем.
36-я минута
Еще один момент! Жубалу позволили пробить головой в упор после подачи углового слева — мяч прилетел в руки Латышонка.
33-я минута
Рикошет после удара со стандарта! Едва ли голкипер доставал этот мяч, но он пролетел рядом со штангой. «Балтика» была близка к тому, чтобы очень быстро счет сравнять!
30-я минута
ГОЛ! Кристиан принял мяч на линии офсайда, сбросил мяч на Ваханию, а тот очень высоко подал в сторону штрафной, где Кордоба разобрался с эпизодом в фирменном стиле. 1:0!
29-я минута
Мендель своим ходом смог покинуть поле, так что с одной стороны вроде бы сможет продолжить игру, а с другой «Балтика» пока в меньшинстве.
28-я минута
Неприятный момент: в борьбе с Черниковым подвернул голеностоп Мендель. Требуется медицинское вмешательство, а может быть и замена.
25-я минута
После подачи мяч отлетел на Бевеева, удар которого был заблокирован, а следом столкнулись головами Вахания и Максим Петров. Остановка в матче.
23-я минута
И снова Черников фолит, на этот раз на правом фланге обороны. Для удара это далековато, а для подачи самый раз.
21-я минута
Черников нарушил правила в середине поля. Почти половина тайма позади. Голевых моментов почти нет.
18-я минута
Хиль неточно пробил головой после подачи слева! Первый голевой момент для «Балтики» в матче.
16-я минута
Чем глубже опускается на свою половину Кордоба, тем чаще его толкают, пинают и всячески притесняют. Обычное дело.
14-я минута
Мендель на углу штрафной принял мяч, развернулся, но с левой ноги пробил неудачно.
12-я минута
Заблокирован удар Черникова из-за пределов штрафной после подачи углового справа.
11-я минута
«Краснодар» постепенно вместе с мячом забирает и территорию. Но момент пока был один: неточный удар Кордобы после отличной передачи Уткина.
9-я минута
Кордоба опустился в середину поля, сместился на фланг и получил по ногам.
7-я минута
Максим Петров и Бевеев навели немного суеты на левом фланге обороны «Краснодара». Бевеев забрался в офсайд.
5-я минута
Батчи смещался слева, но не прошла его низовая передача в штрафную, а следом Уткин пробивал в касание из штрафной Латышонок на месте.
3-я минута
Уткин на Кордобу делал передачу — это первая атака «Краснодара» по центру. Главный снайпер пробивал в касание с правой ноги и промахнулся.
2-я минута
Справились хозяева с наскоком «Балтики» в дебюте встречи. До удара не дошло, однако за верховой мяч побороться пришлось.
1-я минута
Игра началась! Вахания мгновенно фолит на правом фланге обороны «Краснодара».
Джон Кордоба в стартовом составе на матч с «Балтикой»
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Пина, Батчи, Уткин, Черников, Кордоба.
Запасные: Корякин, Родригес, Пальцев, Сергей Петров, Оздоев, Буркин, Воробьев, Боселли.
«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Чивич, Шильцов, Мендель, Илья Петров, Максим Петров, Хиль.
Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Муфи, Беликов, Рядно, Ива, Мурид, Ковач, Поспелов, Оффор, Порохов.
«Краснодар» — «Балтика»: потери
У «Краснодара» травмированы полузащитник Никита Кривцов и Дуглас Аугусто. У калининградцев по состоянию здоровья не сыграют защитники Максим Шнапцев и Александр Филин.
«Краснодар» — «Балтика»: личные встречи
В истории российского футбола на уровне РПЛ команды играли четыре раза — трижды была ничья (2:2, 1:1, 2:2), однажды выиграл «Краснодар» (3:2). В прошлом сезоне соперники дважды поделили очки: 1:1 — в Калининграде и 2:2 — в Краснодаре.
«Балтика»: форма в последних турах РПЛ
Команда Андрея Талалаева этой осенью в чемпионате также не побеждает. Последний успех «Балтики» датирован 30 августа, когда она на выезде выиграла у «Родины» (3:0). После этого калининградцы проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (2:3), а также сыграли вничью с «Факелом» (2:2), «Ахматом» (0:0) и «Ростовом» (0:0).
«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ
Команда Мурада Мусаева идет на серии из пяти туров без побед — ничейные результаты с «Крыльями Советов» (2:2), «Акроном» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Локомотивом» (3:3), а также поражение от «Зенита» (2:3). Последняя победа «быков» в РПЛ состоялась 29 августа в матче с «Ростовом» (1:0).
Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Балтика»
Игру «Краснодара» и «Балтики в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Балтика»
Матч команд Мурада Мусаева и Андрея Талалаева состоится в субботу, 24 октября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
В субботу, 24 октября, «Краснодар» и «Балтика» сыграют в матче 12-го тура премьер-лиги.
Обе команды неудачно проводят осенний отрезок чемпионата, не имея побед. У «быков» в пяти последних турах РПЛ набрано четыре очка, что явно не соответствует чемпионским амбициям. В принципиальном матче «Краснодар» дома проиграл «Зениту» (2:3) и потерпел первое поражение в чемпионате.
У калининградцев за пять последних туров в активе и того меньше — три очка. С такой динамикой в топ-5 не вернуться. «Балтика» дважды проиграла на своем поле — «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (2:3).
На уровне РПЛ «Краснодар» и «Балтика» играли четыре раза. В каждом матче происходил обмен голами. Трижды соперники играли вничью, а однажды победили «быки».
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Балтика». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1