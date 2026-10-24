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Краснодар — Балтика: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 12 тура РПЛ 24 октября 2026

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24 октября, 21:30

«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 12-го тура чемпионата России.

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24 октября, 21:29

90+6 минута

Окончен матч! Серия без побед «Краснодара» продолжается. Как хотите, а все по делу. Не наиграли сегодня хозява на победу. Слишком много проблем в атаке. Тот же Батчи просто выпал. Запас не впечатляет глубиной. А «Балтика» упрямо искала свои шансы и нашла их. Для ничьи самый раз. Расходимся.

24 октября, 21:23

90+3 минута

Вот это поворот! «Балтика» забила! Муйоколо! Ногами! После углового! Чудеса.

24 октября, 21:22

90+2 минута

Оффор рванул вперед и едва не опередил Агкацева, который выскочил за пределы штрафной.

24 октября, 21:20

88-я минута

Гости наваливаются на ворота, чуть ранее Мусаеву карточка за эмоции по поводу эпизода с участием Кордобы, а тем временем Оффор бьет головой мимо створа!

24 октября, 21:18

87-я минута

Поспелов нанес неточный удар с левой ноги с угла штрафной площади.

24 октября, 21:15

85-я минута

Карточку получил Оласа за неспортивное поведение (пнул Бевеева за пределами поля), а чуть ранее «Краснодар» провел быструю контратаку в ходе которой Оздоев был обязан забивать, но его настиг Мендель.

24 октября, 21:14

83-я минута

Неточная передача на Оффора, который уже был готов открываться чуть правее центра.

24 октября, 21:12

81-я минута

Порохов вместо Чивича — это изменение в составе от Андрея Талалаева.

24 октября, 21:11

77-я минута

Замены продолжаются: Боселли и Петров вместо Кристиана и Вахании.

24 октября, 21:06

73-я минута

Все больше замен: вместо Шильцова и Андерсона у «Балтики» на поле вышли Поспелов и Оффор, а у хозяев Кристиана сменил Боссели.

24 октября, 21:02

71-я минута

Прострел Муфи справа! Тормена надежен. Угловой заработала «Балтика».

24 октября, 21:00

67-я минута

Муфи показывает, что его били локтем пол лицу, а именно Тормена. Но главное не это, а то, что это было в штрафной «Краснодара». Фола нет.

24 октября, 20:53

62-я минута

Вахания получил предупреждение и теперь пропустит следующий матч в составе «Краснодара».

24 октября, 20:49

57-я минута. Двойная замена в составе «Балтики»: вместо Петровых вышли Беликов и Муфи. Следом желтую карточку получил Чивич.

24 октября, 20:45

53-я минута

Кристиан справа получил мяч, попытался сместиться в середину, но был сбит. До штрафной далеко.

24 октября, 20:42

51-я минута

Максим Петров буквально продирался к воротам по центру, однако на плотный удар сил уже не хватило.

24 октября, 20:39

48-я минута

Штанга выручила «Краснодар»! Шильцов нанес обводящий удар с правой ноги из пределов штрафной — мяч, коснувшись правой стойки, покинул поле.

24 октября, 20:38

46-я минута

Батчи пронесся слева и прострелил в штрафную! Никто замкнуть не смог, а Оласа пробил по воротам сильно издали.

24 октября, 20:37

46-я минута

Начался второй тайм! Замен нет.

24 октября, 20:18

45+1 минута

Закончен первый тайм. Более или менее равная игра, но есть один нюанс: у «Краснодара» есть Джон Кордоба. Он и решил исходит первой половины встречи. Отдыхаем.

24 октября, 20:15

44-я минута

Еще одна подача в направлении Хиля — на этот раз с левого фланга и по высокой траектории, но уверенно сыграл на выходе Агкацев.

24 октября, 20:13

42-я минута

Не прошла мягкая передача от Бевеева на Хиля, однако Тормено сыграл надежно.

24 октября, 20:10

39-я минута

Бевеев нарушил правила в атаке в борьбе за мяч с Оласой. Чуть ранее Кордоба прессинговал Латышонка, но опоздал и полетел кубарем.

24 октября, 20:08

36-я минута

Еще один момент! Жубалу позволили пробить головой в упор после подачи углового слева — мяч прилетел в руки Латышонка.

24 октября, 20:06

33-я минута

Рикошет после удара со стандарта! Едва ли голкипер доставал этот мяч, но он пролетел рядом со штангой. «Балтика» была близка к тому, чтобы очень быстро счет сравнять!

24 октября, 20:01

30-я минута

ГОЛ! Кристиан принял мяч на линии офсайда, сбросил мяч на Ваханию, а тот очень высоко подал в сторону штрафной, где Кордоба разобрался с эпизодом в фирменном стиле. 1:0!

24 октября, 19:59

29-я минута

Мендель своим ходом смог покинуть поле, так что с одной стороны вроде бы сможет продолжить игру, а с другой «Балтика» пока в меньшинстве.

24 октября, 19:58

28-я минута

Неприятный момент: в борьбе с Черниковым подвернул голеностоп Мендель. Требуется медицинское вмешательство, а может быть и замена.

24 октября, 19:55

25-я минута

После подачи мяч отлетел на Бевеева, удар которого был заблокирован, а следом столкнулись головами Вахания и Максим Петров. Остановка в матче.

24 октября, 19:54

23-я минута

И снова Черников фолит, на этот раз на правом фланге обороны. Для удара это далековато, а для подачи самый раз.

24 октября, 19:53

21-я минута

Черников нарушил правила в середине поля. Почти половина тайма позади. Голевых моментов почти нет.

24 октября, 19:50

18-я минута

Хиль неточно пробил головой после подачи слева! Первый голевой момент для «Балтики» в матче.

24 октября, 19:46

16-я минута

Чем глубже опускается на свою половину Кордоба, тем чаще его толкают, пинают и всячески притесняют. Обычное дело.

24 октября, 19:44

14-я минута

Мендель на углу штрафной принял мяч, развернулся, но с левой ноги пробил неудачно.

24 октября, 19:42

12-я минута

Заблокирован удар Черникова из-за пределов штрафной после подачи углового справа.

24 октября, 19:41

11-я минута

«Краснодар» постепенно вместе с мячом забирает и территорию. Но момент пока был один: неточный удар Кордобы после отличной передачи Уткина.

24 октября, 19:40

9-я минута

Кордоба опустился в середину поля, сместился на фланг и получил по ногам.

24 октября, 19:38

7-я минута

Максим Петров и Бевеев навели немного суеты на левом фланге обороны «Краснодара». Бевеев забрался в офсайд.

24 октября, 19:36

5-я минута

Батчи смещался слева, но не прошла его низовая передача в штрафную, а следом Уткин пробивал в касание из штрафной Латышонок на месте.

24 октября, 19:34

3-я минута

Уткин на Кордобу делал передачу — это первая атака «Краснодара» по центру. Главный снайпер пробивал в касание с правой ноги и промахнулся.

24 октября, 19:32

2-я минута

Справились хозяева с наскоком «Балтики» в дебюте встречи. До удара не дошло, однако за верховой мяч побороться пришлось.

24 октября, 19:31

1-я минута

Игра началась! Вахания мгновенно фолит на правом фланге обороны «Краснодара».

24 октября, 19:28

Команды приглашаются на поле!

24 октября, 18:35

Джон Кордоба в стартовом составе на матч с «Балтикой»

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Пина, Батчи, Уткин, Черников, Кордоба.

Запасные: Корякин, Родригес, Пальцев, Сергей Петров, Оздоев, Буркин, Воробьев, Боселли.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Чивич, Шильцов, Мендель, Илья Петров, Максим Петров, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Муфи, Беликов, Рядно, Ива, Мурид, Ковач, Поспелов, Оффор, Порохов.

24 октября, 17:30

«Краснодар» — «Балтика»: потери

У «Краснодара» травмированы полузащитник Никита Кривцов и Дуглас Аугусто. У калининградцев по состоянию здоровья не сыграют защитники Максим Шнапцев и Александр Филин.

24 октября, 17:20

«Краснодар» — «Балтика»: личные встречи

В истории российского футбола на уровне РПЛ команды играли четыре раза — трижды была ничья (2:2, 1:1, 2:2), однажды выиграл «Краснодар» (3:2). В прошлом сезоне соперники дважды поделили очки: 1:1 — в Калининграде и 2:2 — в Краснодаре.

24 октября, 17:10

«Балтика»: форма в последних турах РПЛ

Команда Андрея Талалаева этой осенью в чемпионате также не побеждает. Последний успех «Балтики» датирован 30 августа, когда она на выезде выиграла у «Родины» (3:0). После этого калининградцы проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (2:3), а также сыграли вничью с «Факелом» (2:2), «Ахматом» (0:0) и «Ростовом» (0:0).

24 октября, 17:00

«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ

Команда Мурада Мусаева идет на серии из пяти туров без побед — ничейные результаты с «Крыльями Советов» (2:2), «Акроном» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Локомотивом» (3:3), а также поражение от «Зенита» (2:3). Последняя победа «быков» в РПЛ состоялась 29 августа в матче с «Ростовом» (1:0).

24 октября, 16:50

Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Балтика»

Игру «Краснодара» и «Балтики в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

24 октября, 16:40

Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Балтика»

Матч команд Мурада Мусаева и Андрея Талалаева состоится в субботу, 24 октября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

24 октября, 16:30

«Краснодар» и «Балтика» сыграют в матче 12-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:1
Балтика

24 октября, 16:30

В субботу, 24 октября, «Краснодар» и «Балтика» сыграют в матче 12-го тура премьер-лиги.

Обе команды неудачно проводят осенний отрезок чемпионата, не имея побед. У «быков» в пяти последних турах РПЛ набрано четыре очка, что явно не соответствует чемпионским амбициям. В принципиальном матче «Краснодар» дома проиграл «Зениту» (2:3) и потерпел первое поражение в чемпионате.

У калининградцев за пять последних туров в активе и того меньше — три очка. С такой динамикой в топ-5 не вернуться. «Балтика» дважды проиграла на своем поле — «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (2:3).

На уровне РПЛ «Краснодар» и «Балтика» играли четыре раза. В каждом матче происходил обмен голами. Трижды соперники играли вничью, а однажды победили «быки».

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Балтика». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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