«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 24 октября, «Краснодар» и «Балтика» сыграют в матче 12-го тура премьер-лиги.

Обе команды неудачно проводят осенний отрезок чемпионата, не имея побед. У «быков» в пяти последних турах РПЛ набрано четыре очка, что явно не соответствует чемпионским амбициям. В принципиальном матче «Краснодар» дома проиграл «Зениту» (2:3) и потерпел первое поражение в чемпионате.

У калининградцев за пять последних туров в активе и того меньше — три очка. С такой динамикой в топ-5 не вернуться. «Балтика» дважды проиграла на своем поле — «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (2:3).

На уровне РПЛ «Краснодар» и «Балтика» играли четыре раза. В каждом матче происходил обмен голами. Трижды соперники играли вничью, а однажды победили «быки».

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — «Балтика». Присоединяйтесь!