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Ростов — Локомотив: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 12 тура РПЛ 25 октября 2026

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Сегодня, 15:40

«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 12-го тура чемпионата России.

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15:47

А на этом всё! Спасибо, что следили за матчем в Ростове-на-Дону вместе с нами. До новых встреч!

15:45

Свой следующий матч Премьер-Лиги «Ростов» проведёт в Махачкале. Команда Дмитрия Кириченко сыграет на выезде с местным «Динамо». Встреча состоится 1 ноября в 15.15 мск. «Локомотив» же дома примет другую московскую команду — «Спартак». Встреча пройдёт на «РЖД Арене» 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

15:42

«Ростов» побеждает «Локомотив» благодаря голам, забитым в первом тайме

С самых первых минут команда Дмитрия Кириченко убедительно смотрелась в атаке. Голы Ланговича и Олусегуна сделали своё дело. Несмотря на сейвы Митрюшкина и замены в атаку от Михаила Галактионова, «Локомотив» вернуться в игру не смог. «Ростов» не проигрывает при новом главном тренере в РПЛ третий матч подряд.

15:40

В воскресенье, 25 октября, «Ростов» победил «Локомотив» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:0
Локомотив

15:39

90+2-я минута. Роналдо получает жёлтую карточку за неспортивное поведение.

15:37

90-я минута. Три минуты добавлено к основному времени матча.

15:36

89-я минута. На Комличенко скинули мяч в штрафной соперника. Николай старался не только замахнуться, но и пробить. До последнего ему мешал Данила Прохин. Петров сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

15:34

87-я минута. Шамонин пробивал в самом центре штрафной «Локо» с пары метров по воротам Митрюшкина. Антон среагировал прекрасно и отбил мяч. Но после сейва было слышно свисток Владимира Москалёва — офсайд.

15:31

84-я минута. Роналдо на дриблинге обошёл Сильянова на фланге и навесил в штрафную. Слёту пробил шанталий — мяч полетел сильно выше ворот.

15:29

82-я минута. Замена в атаку у «Ростова» — Сулейманов покинул поле, вмесито него вышел Шамонин.

15:27

80-я минута. Покидают поле автор второго гола в матче — Олусегун и капитан команды Кучаев. Вместо них появились Шанталий и Хлусевич.

15:24

77-я минута. Лежит Комличенко после накладки в борьбе с Ногейрой в штрафной «Ростова». По мнению арбитров нарушения правил не было.

15:22

76-я минута. Раков прострелил с фланга в спину Ланговича. Заработали гости угловой.

15:21

74-я минута. Миронов наступил Титкову на бутсу. Владимир Москалёв и его помощники молчат, не видя нарушения правил.

15:18

72-я минута. Жёлто-синие продолжают атаковать ворота гостей. Олусегун воспользовался тем, что его не встречают и пробил из-за пределов штрафной. Ещё один от сейв вратаря гостей Антона Митрюшкина.

15:15

68-я минута. «Ростов» быстро подошёл к чужой штрафной. Пробил по воротам Митрюшкина Сулейманов. Удар пришёлся в самый центр — мяч в руках у вратаря «железнодорожников».

15:14

66-я минута. Щетинин скидывал мяч в штрафную «Ростова» на Ньямси. Жерзино скинул мяч головой под удар, однако Комличенко на выходе опередил Петров.

15:09

62-я минута. Ещё одну атаку довели до удара ростовчане. Лангович принял мяч около чужой штрафной. Отдал Андрей передачу на Миронова. Алексей целился в девятку, но пробил выше ворот.

15:08

61-я минута. Первая замена в матче у «Ростова». Комаров покинул поле. Вместо него вышел Роналдо.

15:07

60-я минута. Ещё одна замена у «желехнодорожников». Вместо Руденко на поле появился Раков.

15:05

58-я минута. «Ростов» продолжает атаковать даже при счёте 2:0. После подачи с углового Сулейманов добрался до мяча и пробил головой. Отбил капитан «Локомотива» Митрюшкин. На добивании Ногейра отправил мяч выше ворот.

15:03

55-я минута. Сулейманов забежал за спину защитникам гостей и готов был выходить один на один с Митрюшкиным. Судьи зафиксировали офсайд.

15:00

53-я минута. Ростовчане вышли в свою позиционную атаку. Кучаев навесил в штрафную с фланга. Мяч попал в руки Митрюшкина после прострела от капитана хозяев

14:59

52-я минута. Комбинационная атака «Локо» завершилась опасным ударом. Комличенко сохранил мяч в чужой штрафной после паса Коваленко и покатил на Руденко. Александр прострелил довольно сильно — мяч полетел выше ворот.

14:57

50-я минута. Морозов подключился к атаке «Локомотива» и навесил на Комличенко в чужую штрафную. Николай опередил Мелёхина в воздухе и пробил головой. Мимо ворот.

14:55

48-я минута. В первые минуты тайма «Локомотив» смотрится активнее. Однако, Комличенко в борьбе сбил с ног Ногейру. Выход к воротам соперника в исполнении гостей завершён.

14:52

Второй тайм стартовал

46-я минута. Матч в Ростове-на-Дону продолжается. Вместо Еремеева появился Щетинин.

14:39

«Ростов» убедительно переигрывает «Локомотив» после первого тайма

Голы Ланговича и Олусегуна отображают не только счёт на табло, но и картину на поле. Хозяева пока выглядят убедительнее несмотря на попытки гостей атаковать и забивать. 2:0 после первого тайма.

14:34

45+2-я минута. Мостовой подавал мяч с углового флажка. Петров выбил его кулаком. Тем временем после контакта с соперником лежит на газоне Морозов.

14:33

45-я минута. К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

14:32

43-я минута. И ещё один скоростной выход к воротам Митрюшкина. Миронов подхватил мяч на фланге, убежал от Сильянова и пробил в створ. Капитан москвичей на месте.

14:29

41-я минута. Комаров подхватил мяч после неудачной скидки в своей штрафной от гостей, пробежал через всё поле и пробил выше ворот.

14:26

38-я минута. Выровнялся темп игры. Гости не чаще хозяев выходят в атаку, однако острых моментов последние минуты нет.

14:21

34-я минута. Хорошая атака состоялась у гостей. Титков сделал проникающий пас низом на Комличенко. Николай видел забегание Мостового, однако решил развернуться и пробить сам. Сако и Ногейра заблокировали проход к воротам бывшего игрока «Ростова», вынеся мяч за пределы штрафной.

14:19

32-я минута. Морозов и Лангович боролись за мяч в штрафной Петрова головами. Автору первого гола в матче прилетело по затылку от защитника «Локо». Игра остановлена.

14:18

29-я минута. Миронов подхватил мяч после выноса и пробил по воротам гостей. Мяч полетел выше ворот.

14:15

28-я минута. «Локомотив» завладел мячом и пробует создать момент на чужой половине поля. Но пока попытки москвичей тщетны.

14:12

Олусегун забивает первый гол за «Ростов» в РПЛ

24-я минута. Сако прекрасно действовал на перехвате и по старой схеме забросил мяч на Олусегуна. Оланкунле находился в правильном положении и убежал от Ньямси, отправив мяч в правый от Митрюшкина угол. Это первый мяч нигерийца за жёлто-синих в РПЛ.

14:10

22-я минута. После подачи с углового в штрафной «Локо» Ногейра скидывал головой на Ланговича. Андрея на выходе опередил капитан «Локомотива» — Митрюшкин.

14:08

20-я минута. Южане пробуют забросы на чужую половину поля. Сако пытался в касание отправить мяч верхом на Олусегуна. Однако, в воздухе выиграл борьбу Сильянов.

14:07

18-я минута. После подачи с углового пробил Морозов головой в угол. Нагнулся Мостовой, надеясь, что мяч полетит в сетку, однако — мимо ворот.

14:05

17-я минута. «Локомотив» начал активнее ходить в атаку. Со штрафного Титков навешивал под удар головой. Скидка на Мостового с фланга не прошла — угловой.

14:01

Лангович открыл счёт в матче

13-я минута. Фланги сегодня помогают «Ростову». Кучаев сделал прекрасный навес, увидев забегание Ланговича. Андрей опередил Бакаева на фланге и с лёту пробил в дальний угол ворот Митрюшкина. 1:0.

13:59

11-я минута. Комаров заходил с правого фланга. Убрал Иван мяч под левую и навесил в штрафную — кулаками на выходе сыграл Митрюшкин.

13:57

9-я минута. Сулейманов зашёл с фланга и пробил в угол из-за пределов штрафной. Мимо ворот полетел мяч.

13:55

8-я минута. А вот и «железнодорожники» вышли к чужим воротам. Ненахов вбрасывал аут в штрафную сопнерника на Комличенко. Николая опередил Ногейра.

13:54

6-я минута. «Ростов» продолжает искать моменты на чужой половине поля. «Локомотив» пока не позволяет подходить к воротам Митрюшкина.

13:51

4-я минута. Морозов перепрыгнул Сулейманова и выбил мяч на угловой. Бывший игрок «Локомотива» лежит на газоне, корчась от боли.

13:50

3-я минута. В первые минуты матча «Ростов» смотрится в атаке активнее и владеет мячом, однако до опасных моментов дело пока не доходит.

13:49

Матч начался

1-я минута. На фланге Сильянов жёстко встретил Комарова. Штрафной в пользу жёлто-синих.

13:45

Команды появляются на поле стадиона в Ростове-на-Дону.

13:19

«Локомотив» выйдет на поле «Ростов Арены» в следующем составе

«Локомотив»: Митрюшкин, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Бакаев, Титков, Еремеев, Мостовой, Руденко, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Фассон, Джикия, Монтес, Чевардин, Коваленко, Годяев, Щетинин, Раков, Мялковский.

13:16

Состав ростовчан на матч с «Локомотивом»

«Ростов»: Петров, Сако, Мелехин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Хлусевич, Бабакин, Чистяков, Михайлов, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Титов, Шамонин.

8:50

«Ростов» — «Локомотив»: личные встречи

За последние три года в официальных матчах команды пересекались аж 12 раз — 6 раз в Кубке России и 6 раз в РПЛ. В этом сезоне команды провели матч на «Ростов Арене». В рамках Кубка минимально победили хозяева (1:0). Единственным голом в той встрече отметился Иван Комаров на 90-й минуте. В прошлом сезоне команды результативно сыграли вничью в Москве (3:3), а на юге страны победить удалось «Локомотиву» (3:1).

8:45

«Ростов» — «Локомотив»: потери

У ростовчан травмированы и пропустят встречу полузащитник Илья Жбанов и защитник Герман Игнатов. У «Локомотива» под вопросом на игру полузащитник Сергей Бабкин, а также нападающий Сергей Пиняев.

8:40

«Локомотив»: форма в последних турах РПЛ

«Железнодорожники» уступили лишь однажды в последних пяти играх РПЛ — «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:2). В других матчах подопечные Михаила Галактионова победили на выезде «Балтику» (1:0) и «Факел» (5:0), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (3:3) на домашней арене.

8:35

«Ростов»: форма в последних турах РПЛ

В последних пяти играх Премьер-Лиги у ростовчан всего две победы: над «Факелом» (3:1) и «Акроном» (1:0). Также было два крупных поражения от московских команд — «Динамо» и «Спартака» (0:3) и нулевая ничья с «Балтикой» в Калининграде. После назначения Дмитрия Кириченко «Ростов» набрал четыре очка и не проиграл в двух матчах РПЛ.

8:30

Где смотреть трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив»

Игру ростовской и московской команд в прямом эфире покажет спортивный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

8:25

Дата, место и время начала матча «Ростов» — «Локомотив»

Матч команд Дмитрия Кириченко и Михаила Галактионова состоится в воскресенье, 25 октября, в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене». Стартовый свисток прозвучит в 13.45 по московскому времени.

8:20

В воскресенье, 25 октября, «Ростов» примет «Локомотив» в матче 12-го тура премьер-лиги.

Команды расположились практически рядом в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», сменивший тренера в конце сентября, идёт 9-м с 13 очками. При Дмитрии Кириченко у команды с берегов Дона победа над «Акроном» (1:0) и ничья с «Балтикой» (0:0) в Премьер-Лиге. При этом в последних пяти матчах в турнире у жёлто-синих всего две победы.

«Локомотив», неудачно начавший сезон, в последних пяти турах Премьер-Лиги проиграл лишь «Зениту» на выезде в Санкт-Петербурге. Команда Михаила Галактионова занимает 13 место с 11 очками в таблице. В случае победы в Ростове-на-Дону «железнодорожники» обгонят команду Дмитрия Кириченко.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ростов» — «Локомотив». Присоединяйтесь!


Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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