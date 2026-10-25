«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 25 октября, «Ростов» примет «Локомотив» в матче 12-го тура премьер-лиги.

Команды расположились практически рядом в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», сменивший тренера в конце сентября, идёт 9-м с 13 очками. При Дмитрии Кириченко у команды с берегов Дона победа над «Акроном» (1:0) и ничья с «Балтикой» (0:0) в Премьер-Лиге. При этом в последних пяти матчах в турнире у жёлто-синих всего две победы.

«Локомотив», неудачно начавший сезон, в последних пяти турах Премьер-Лиги проиграл лишь «Зениту» на выезде в Санкт-Петербурге. Команда Михаила Галактионова занимает 13 место с 11 очками в таблице. В случае победы в Ростове-на-Дону «железнодорожники» обгонят команду Дмитрия Кириченко.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ростов» — «Локомотив». Присоединяйтесь!



