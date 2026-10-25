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Сегодня, 15:40
«Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 12-го тура чемпионата России.
А на этом всё! Спасибо, что следили за матчем в Ростове-на-Дону вместе с нами. До новых встреч!
Свой следующий матч Премьер-Лиги «Ростов» проведёт в Махачкале. Команда Дмитрия Кириченко сыграет на выезде с местным «Динамо». Встреча состоится 1 ноября в 15.15 мск. «Локомотив» же дома примет другую московскую команду — «Спартак». Встреча пройдёт на «РЖД Арене» 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.
«Ростов» побеждает «Локомотив» благодаря голам, забитым в первом тайме
С самых первых минут команда Дмитрия Кириченко убедительно смотрелась в атаке. Голы Ланговича и Олусегуна сделали своё дело. Несмотря на сейвы Митрюшкина и замены в атаку от Михаила Галактионова, «Локомотив» вернуться в игру не смог. «Ростов» не проигрывает при новом главном тренере в РПЛ третий матч подряд.
89-я минута. На Комличенко скинули мяч в штрафной соперника. Николай старался не только замахнуться, но и пробить. До последнего ему мешал Данила Прохин. Петров сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
87-я минута. Шамонин пробивал в самом центре штрафной «Локо» с пары метров по воротам Митрюшкина. Антон среагировал прекрасно и отбил мяч. Но после сейва было слышно свисток Владимира Москалёва — офсайд.
84-я минута. Роналдо на дриблинге обошёл Сильянова на фланге и навесил в штрафную. Слёту пробил шанталий — мяч полетел сильно выше ворот.
82-я минута. Замена в атаку у «Ростова» — Сулейманов покинул поле, вмесито него вышел Шамонин.
80-я минута. Покидают поле автор второго гола в матче — Олусегун и капитан команды Кучаев. Вместо них появились Шанталий и Хлусевич.
77-я минута. Лежит Комличенко после накладки в борьбе с Ногейрой в штрафной «Ростова». По мнению арбитров нарушения правил не было.
74-я минута. Миронов наступил Титкову на бутсу. Владимир Москалёв и его помощники молчат, не видя нарушения правил.
72-я минута. Жёлто-синие продолжают атаковать ворота гостей. Олусегун воспользовался тем, что его не встречают и пробил из-за пределов штрафной. Ещё один от сейв вратаря гостей Антона Митрюшкина.
68-я минута. «Ростов» быстро подошёл к чужой штрафной. Пробил по воротам Митрюшкина Сулейманов. Удар пришёлся в самый центр — мяч в руках у вратаря «железнодорожников».
66-я минута. Щетинин скидывал мяч в штрафную «Ростова» на Ньямси. Жерзино скинул мяч головой под удар, однако Комличенко на выходе опередил Петров.
62-я минута. Ещё одну атаку довели до удара ростовчане. Лангович принял мяч около чужой штрафной. Отдал Андрей передачу на Миронова. Алексей целился в девятку, но пробил выше ворот.
61-я минута. Первая замена в матче у «Ростова». Комаров покинул поле. Вместо него вышел Роналдо.
58-я минута. «Ростов» продолжает атаковать даже при счёте 2:0. После подачи с углового Сулейманов добрался до мяча и пробил головой. Отбил капитан «Локомотива» Митрюшкин. На добивании Ногейра отправил мяч выше ворот.
55-я минута. Сулейманов забежал за спину защитникам гостей и готов был выходить один на один с Митрюшкиным. Судьи зафиксировали офсайд.
53-я минута. Ростовчане вышли в свою позиционную атаку. Кучаев навесил в штрафную с фланга. Мяч попал в руки Митрюшкина после прострела от капитана хозяев
52-я минута. Комбинационная атака «Локо» завершилась опасным ударом. Комличенко сохранил мяч в чужой штрафной после паса Коваленко и покатил на Руденко. Александр прострелил довольно сильно — мяч полетел выше ворот.
50-я минута. Морозов подключился к атаке «Локомотива» и навесил на Комличенко в чужую штрафную. Николай опередил Мелёхина в воздухе и пробил головой. Мимо ворот.
48-я минута. В первые минуты тайма «Локомотив» смотрится активнее. Однако, Комличенко в борьбе сбил с ног Ногейру. Выход к воротам соперника в исполнении гостей завершён.
Второй тайм стартовал
46-я минута. Матч в Ростове-на-Дону продолжается. Вместо Еремеева появился Щетинин.
«Ростов» убедительно переигрывает «Локомотив» после первого тайма
Голы Ланговича и Олусегуна отображают не только счёт на табло, но и картину на поле. Хозяева пока выглядят убедительнее несмотря на попытки гостей атаковать и забивать. 2:0 после первого тайма.
45+2-я минута. Мостовой подавал мяч с углового флажка. Петров выбил его кулаком. Тем временем после контакта с соперником лежит на газоне Морозов.
43-я минута. И ещё один скоростной выход к воротам Митрюшкина. Миронов подхватил мяч на фланге, убежал от Сильянова и пробил в створ. Капитан москвичей на месте.
41-я минута. Комаров подхватил мяч после неудачной скидки в своей штрафной от гостей, пробежал через всё поле и пробил выше ворот.
38-я минута. Выровнялся темп игры. Гости не чаще хозяев выходят в атаку, однако острых моментов последние минуты нет.
34-я минута. Хорошая атака состоялась у гостей. Титков сделал проникающий пас низом на Комличенко. Николай видел забегание Мостового, однако решил развернуться и пробить сам. Сако и Ногейра заблокировали проход к воротам бывшего игрока «Ростова», вынеся мяч за пределы штрафной.
32-я минута. Морозов и Лангович боролись за мяч в штрафной Петрова головами. Автору первого гола в матче прилетело по затылку от защитника «Локо». Игра остановлена.
29-я минута. Миронов подхватил мяч после выноса и пробил по воротам гостей. Мяч полетел выше ворот.
28-я минута. «Локомотив» завладел мячом и пробует создать момент на чужой половине поля. Но пока попытки москвичей тщетны.
Олусегун забивает первый гол за «Ростов» в РПЛ
24-я минута. Сако прекрасно действовал на перехвате и по старой схеме забросил мяч на Олусегуна. Оланкунле находился в правильном положении и убежал от Ньямси, отправив мяч в правый от Митрюшкина угол. Это первый мяч нигерийца за жёлто-синих в РПЛ.
22-я минута. После подачи с углового в штрафной «Локо» Ногейра скидывал головой на Ланговича. Андрея на выходе опередил капитан «Локомотива» — Митрюшкин.
20-я минута. Южане пробуют забросы на чужую половину поля. Сако пытался в касание отправить мяч верхом на Олусегуна. Однако, в воздухе выиграл борьбу Сильянов.
18-я минута. После подачи с углового пробил Морозов головой в угол. Нагнулся Мостовой, надеясь, что мяч полетит в сетку, однако — мимо ворот.
17-я минута. «Локомотив» начал активнее ходить в атаку. Со штрафного Титков навешивал под удар головой. Скидка на Мостового с фланга не прошла — угловой.
Лангович открыл счёт в матче
13-я минута. Фланги сегодня помогают «Ростову». Кучаев сделал прекрасный навес, увидев забегание Ланговича. Андрей опередил Бакаева на фланге и с лёту пробил в дальний угол ворот Митрюшкина. 1:0.
11-я минута. Комаров заходил с правого фланга. Убрал Иван мяч под левую и навесил в штрафную — кулаками на выходе сыграл Митрюшкин.
9-я минута. Сулейманов зашёл с фланга и пробил в угол из-за пределов штрафной. Мимо ворот полетел мяч.
8-я минута. А вот и «железнодорожники» вышли к чужим воротам. Ненахов вбрасывал аут в штрафную сопнерника на Комличенко. Николая опередил Ногейра.
6-я минута. «Ростов» продолжает искать моменты на чужой половине поля. «Локомотив» пока не позволяет подходить к воротам Митрюшкина.
4-я минута. Морозов перепрыгнул Сулейманова и выбил мяч на угловой. Бывший игрок «Локомотива» лежит на газоне, корчась от боли.
3-я минута. В первые минуты матча «Ростов» смотрится в атаке активнее и владеет мячом, однако до опасных моментов дело пока не доходит.
Матч начался
1-я минута. На фланге Сильянов жёстко встретил Комарова. Штрафной в пользу жёлто-синих.
«Локомотив» выйдет на поле «Ростов Арены» в следующем составе
«Локомотив»: Митрюшкин, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Бакаев, Титков, Еремеев, Мостовой, Руденко, Комличенко.
Запасные: Веселов, Лантратов, Фассон, Джикия, Монтес, Чевардин, Коваленко, Годяев, Щетинин, Раков, Мялковский.
Состав ростовчан на матч с «Локомотивом»
«Ростов»: Петров, Сако, Мелехин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.
Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Хлусевич, Бабакин, Чистяков, Михайлов, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Титов, Шамонин.
«Ростов» — «Локомотив»: личные встречи
За последние три года в официальных матчах команды пересекались аж 12 раз — 6 раз в Кубке России и 6 раз в РПЛ. В этом сезоне команды провели матч на «Ростов Арене». В рамках Кубка минимально победили хозяева (1:0). Единственным голом в той встрече отметился Иван Комаров на 90-й минуте. В прошлом сезоне команды результативно сыграли вничью в Москве (3:3), а на юге страны победить удалось «Локомотиву» (3:1).
«Ростов» — «Локомотив»: потери
У ростовчан травмированы и пропустят встречу полузащитник Илья Жбанов и защитник Герман Игнатов. У «Локомотива» под вопросом на игру полузащитник Сергей Бабкин, а также нападающий Сергей Пиняев.
«Локомотив»: форма в последних турах РПЛ
«Железнодорожники» уступили лишь однажды в последних пяти играх РПЛ — «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:2). В других матчах подопечные Михаила Галактионова победили на выезде «Балтику» (1:0) и «Факел» (5:0), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (3:3) на домашней арене.
«Ростов»: форма в последних турах РПЛ
В последних пяти играх Премьер-Лиги у ростовчан всего две победы: над «Факелом» (3:1) и «Акроном» (1:0). Также было два крупных поражения от московских команд — «Динамо» и «Спартака» (0:3) и нулевая ничья с «Балтикой» в Калининграде. После назначения Дмитрия Кириченко «Ростов» набрал четыре очка и не проиграл в двух матчах РПЛ.
Где смотреть трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив»
Игру ростовской и московской команд в прямом эфире покажет спортивный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Ростов» — «Локомотив»
Матч команд Дмитрия Кириченко и Михаила Галактионова состоится в воскресенье, 25 октября, в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене». Стартовый свисток прозвучит в 13.45 по московскому времени.
В воскресенье, 25 октября, «Ростов» примет «Локомотив» в матче 12-го тура премьер-лиги.
Команды расположились практически рядом в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», сменивший тренера в конце сентября, идёт 9-м с 13 очками. При Дмитрии Кириченко у команды с берегов Дона победа над «Акроном» (1:0) и ничья с «Балтикой» (0:0) в Премьер-Лиге. При этом в последних пяти матчах в турнире у жёлто-синих всего две победы.
«Локомотив», неудачно начавший сезон, в последних пяти турах Премьер-Лиги проиграл лишь «Зениту» на выезде в Санкт-Петербурге. Команда Михаила Галактионова занимает 13 место с 11 очками в таблице. В случае победы в Ростове-на-Дону «железнодорожники» обгонят команду Дмитрия Кириченко.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ростов» — «Локомотив». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1