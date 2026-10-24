Талалаев — о ничьей «Балтики» с «Краснодаром»: «Для нас такая ничья сравнима с победой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от ничьей с «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ.

Игра прошла в субботу, 24 октября, в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1.

— Ваши впечатления и мысли по игре?

— Эмоции только положительные. Когда ты в последние минуты вырываешь результат, пусть это и не победа, но для нас такая ничья сравнима с победой.

То, что мы бегаем, боремся, бьемся и не уступаем никому до последних минут, говорит о том, что характер у нас есть. Думаю, это ни для кого не секрет. Нам бы чуть-чуть креатива. Мы его с начала сезона ищем, пытались усилить середину поля, но не получилось.

Сейчас пытаемся найти решение внутри собственного коллектива, но это тоже непросто, потому что в заключительной стадии атаки все определяется исполнительским мастерством, — сказал Талалаев.

«Балтика» с 14 очками занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградская команда 1 ноября примет «Акрон».

(Кирилл Радченко)

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