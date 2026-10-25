«Локомотив» остается в нижней пятерке РПЛ с положительной разницей мячей

Московский «Локомотив» подходит к 12-му туру чемпионата России с положительной разницей забитых и пропущенных мячей, несмотря на место в нижней пятерке турнирной таблицы. Команде предстоит выездной матч с «Ростовом».

Железнодорожники в 11 матчах забили 16 голов и пропустили 14. При этом у них всего 11 очков: две победы, пять ничьих и четыре поражения. «Локомотив» находится на 12-м месте.

У ближайшего соперника ситуация обратная. «Ростов» набрал 12 очков и занимает более высокую позицию, хотя разница мячей у команды отрицательная — 11 забитых при 17 пропущенных. Донской клуб выиграл три матча, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл.

В предыдущем туре «Локомотив» сыграл дома с «Краснодаром» вничью — 3:3. «Ростов» завершил встречу с «Балтикой» со счетом 0:0. Таким образом, команды подходят к очной игре после ничьих, но с разным характером результативности.

Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится 25 октября. Начало — в 13.45 мск. Победа позволит москвичам обойти соперника по набранным очкам, если другие результаты тура не повлияют на взаимное положение команд.