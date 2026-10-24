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Кузьмин: «Для меня «Рубин» — это родной клуб, постараюсь помочь команде выправить ситуацию»

Сергей Филин

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин поделился ожиданиями от работы в клубе.

24 октября «Рубин» объявил об отставке главного тренера Франка Артиги. Испанец работал в клубе с января 2026 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Кузьмин.

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию. Для меня «Рубин» — это родной клуб, где я провел важный этап игровой карьеры и где начал тренерский путь. Постараюсь сделать все от себя зависящее для того, чтобы улучшить наши результаты и игру», — приводит слова Кузьмина пресс-служба казанского клуба.

Кузьмин выступал за «Рубин» в качестве игрока с 2010 по 2018 год. После завершения карьеры он присоединился к тренерскому штабу казанского клуба в апреле 2019-го и работал помощником Леонида Слуцкого, Рашида Рахимова и Артиги.

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Источник: ФК «Рубин»
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Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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