Кузьмин: «Для меня «Рубин» — это родной клуб, постараюсь помочь команде выправить ситуацию»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин поделился ожиданиями от работы в клубе.

24 октября «Рубин» объявил об отставке главного тренера Франка Артиги. Испанец работал в клубе с января 2026 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Кузьмин.

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию. Для меня «Рубин» — это родной клуб, где я провел важный этап игровой карьеры и где начал тренерский путь. Постараюсь сделать все от себя зависящее для того, чтобы улучшить наши результаты и игру», — приводит слова Кузьмина пресс-служба казанского клуба.

Кузьмин выступал за «Рубин» в качестве игрока с 2010 по 2018 год. После завершения карьеры он присоединился к тренерскому штабу казанского клуба в апреле 2019-го и работал помощником Леонида Слуцкого, Рашида Рахимова и Артиги.

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