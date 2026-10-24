Оласа: «У «Краснодара» точно нет никакого кризиса. Мы будем бороться за титул»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа считает, что в команде нет кризиса.

В субботу «быки» на своем поле сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) в 12-м туре РПЛ и продлили безвыигрышную серию в турнире до шести матчей.

«У нас точно нет никакого кризиса. Мы будем бороться за титул в этом сезоне. Хотим сделать все, чтобы вернуться на победный путь.

То, что произошло в последние минуты, — этого быть не должно. Вокруг команды много негатива. Нам нужно продолжать бороться и работать», — сказал Оласа.

«Краснодар» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре команда 31 октября на выезде сыграет с «Родиной».

(Кирилл Радченко)

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