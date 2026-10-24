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Краснодар — Балтика: счет и результат матча 12 тура РПЛ 24 октября 2026

«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой»

Алина Савинова
Брайан Хиль и Жубал.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России — 1:1.

Автором первого гола стал нападающий хозяев Джон Кордоба, который отличился на 30-й минуте с передачи Ильи Вахании. На 90+3-й счет сравнял защитник гостей Лорис Муйоколо.

«Краснодар» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей и с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Спартак» (23 очка), у которого еще матч в запасе, по дополнительным показателям. «Балтика» с 14 очками вышла на восьмую позицию.

В следующем туре «быки» 31 октября на выезде сыграют с «Родиной», а калининградская команда 1 ноября примет «Акрон».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:1
Балтика

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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