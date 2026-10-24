«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой»

«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России — 1:1.

Автором первого гола стал нападающий хозяев Джон Кордоба, который отличился на 30-й минуте с передачи Ильи Вахании. На 90+3-й счет сравнял защитник гостей Лорис Муйоколо.

«Краснодар» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей и с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Спартак» (23 очка), у которого еще матч в запасе, по дополнительным показателям. «Балтика» с 14 очками вышла на восьмую позицию.

В следующем туре «быки» 31 октября на выезде сыграют с «Родиной», а калининградская команда 1 ноября примет «Акрон».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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