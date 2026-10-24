Гендиректор «Факела» Кондратов после поражения от «Родины»: «Уважаемые судьи, может, хватит?»

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов обратился к судьям после матча с «Родиной» (0:1) в 12-м туре чемпионата России.

В конце первого тайма нападающий москвичей Герман Онугха реализовал пенальти и забил единственный гол в игре.

«Уважаемые судьи, может, хватит? Зачем так делать и прикрываться ЭСК, мы же все видим. 3 пенальти дома и все 3... Просто подарили 3 очка», — написал Кондратов в соцсетях.

«Факел» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. 31 октября команда из Воронежа сыграет с «Рубином» в Казани в 13-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 15:00. Факел (Воронеж)

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