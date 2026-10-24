Мусаев — о ничьей «Краснодара» с «Балтикой»: Не было равнодушных футболистов, все хотели выиграть»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал безвыигрышную серию команды в чемпионате России.

В субботу «быки» на своем поле сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) в 12-м туре РПЛ. «Краснодар» не выигрывает в чемпионате на протяжении шести туров подряд.

— Про серию без побед. В чем дело?

— То, что серия неудачная, — это факт. Но по тому, как ребята готовились к игре, как тренировались, по их самоотдаче, по разминке перед матчем, по атмосфере в раздевалке было видно, что все хотели выиграть. Не было равнодушных футболистов.

Сейчас у нас не очень удачная серия, но нам нужна одна победа. Мы были близки к ней и сегодня, и в игре с «Локомотивом» тоже могли выиграть.

Поэтому что делать? Это неприятный момент, но нужно работать и стараться выиграть следующий матч, — сказал Мусаев.

«Краснодар» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре команда 31 октября на выезде сыграет с «Родиной».

(Кирилл Радченко)

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