«Родина» обыграла «Факел» благодаря голу с пенальти

«Родина» обыграла «Факел» в матче 12-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол в конце первого тайма забил нападающий Герман Онугха, который реализовал пенальти.

«Родина» с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» (6 очков) находится на последнем месте.

В 13-м туре чемпионата России «Родина» сыграет с «Краснодаром», а «Факел» встретится с «Рубином». Оба матча состоятся 31 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 15:00. Факел (Воронеж)

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