«Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей за оскорбительный баннер болельщиков в адрес министра спорта РФ Дегтярева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Зенит» за появление баннера в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева на матче FONBET Кубка России против «Ахмата» (2:1).

«Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Они повторялись неоднократно. «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей.

В секторах 108 и 109 демонстрировали несогласованный баннер, который содержал в себе оскорбительный характер. В заседании КДК принял участие исполнительный директор «Зенита» Погорелов, юрист и заместитель генерального директора по безопасности Федотов. Нам поминутно рассказали, как были проверены камеры, видеонаблюдение, как баннер пронесли. Когда вычислили людей, на них составили протокол. Дела переданы в суд. В протоколах указано, что они признали вину. Сейчас ожидается решение суда.

Нарушение очень серьезное, носит оскорбительный характер. За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера «Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Болельщики сине-бело-голубых вывесили оскорбительный баннер, с помощью которого выразили свое отношение к словам министра, который ранее заявил, что не знает главного тренера клуба Сергея Семака.