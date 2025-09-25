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«Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей за оскорбительный баннер болельщиков в адрес министра спорта РФ Дегтярева

Артем Бухаев
Корреспондент
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Зенит» за появление баннера в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева на матче FONBET Кубка России против «Ахмата» (2:1).

«Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Они повторялись неоднократно. «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей.

В секторах 108 и 109 демонстрировали несогласованный баннер, который содержал в себе оскорбительный характер. В заседании КДК принял участие исполнительный директор «Зенита» Погорелов, юрист и заместитель генерального директора по безопасности Федотов. Нам поминутно рассказали, как были проверены камеры, видеонаблюдение, как баннер пронесли. Когда вычислили людей, на них составили протокол. Дела переданы в суд. В протоколах указано, что они признали вину. Сейчас ожидается решение суда.

Нарушение очень серьезное, носит оскорбительный характер. За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера «Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Болельщики сине-бело-голубых вывесили оскорбительный баннер, с помощью которого выразили свое отношение к словам министра, который ранее заявил, что не знает главного тренера клуба Сергея Семака.

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ФК Зенит
Артур Григорьянц
Михаил Дегтярев
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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