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Артига после поражения «Рубина» от «Крыльев Советов»: «Не знаю, готов ли я к увольнению»

Сергей Филин

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился впечатлениями от игры с «Крыльями Советов» (0:2) в 12-м туре РПЛ и ответил на вопрос о возможной отставке.

«Безусловно, в этом матче необходимо было брать три очка, это была важнейшая игра. Бывали матчи, когда мы не заслуживали победы, бывали матчи, когда мы не заслуживали ничьей, но сегодня как раз наоборот. Очень обидно, когда за 60-70 минут команда соперника без ударов в створ забивает гол и ведет 1:0, а затем и 2:0. Обидные голы в свои ворота были и предыдущих матчах.

Когда команда попадает в неудачную серию, очень важна стойкость. Были и хорошие серии. Я прошел долгий тренерский путь и знаю, что никогда не нужно сдаваться.

Отставка? Есть такая фраза, что тренеры с самого первого дня назначения всегда должны готовить чемоданы. Я не знаю, готов ли я к увольнению. Но сейчас у меня уже не такие хорошие ощущения, как были в прошлом году.

Я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за всю их поддержку. Три важных составляющих клуба — это его история, инфраструктура и болельщики, которые поддерживают нас до самого конца», — приводит слова Артиги пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» с 12 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре команда сыграет с «Факелом» в Казани 31 октября.

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Источник: ФК «Рубин»
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Франк Артига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

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