Форвард «Пари НН» Кротов рассказал, сколько будет восстанавливаться после травмы в стыковом матче с «Родиной»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов рассказал о состоянии здоровья. Форвард получил травму в первом стыковом матче с «Родиной» за право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

Игрок вышел на поле на 46-й минуте, но был заменен спустя 22 минуты.

«Повредил боковую связку колена. Когда восстановлюсь? Где-то один-два месяца. Все нормально будет», — сказал игрок «СЭ».

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.