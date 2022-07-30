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Изидор: «Даже «ПСЖ» упускал чемпионство, так что и «Зенит» может проиграть в борьбе за титул»

Форвард «Локомотива» Изидор сравнил «Зенит» с «ПСЖ»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил «Зенит» с «ПСЖ».

По словам 21-летнего француза, команду из Санкт-Петербурга нельзя заранее считать чемпионом.

«Да, «Зенит» по уровню сейчас чуть выше, но даже «ПСЖ» упускал чемпионство, значит и «Зенит» способен на то же самое. «Локомотив» — последняя команда, которой удавалось выиграть титул до «Зенита», так что нам очень хочется вернуть трофей себе. Да и мне лично хочется завоевать чемпионство и порадовать болельщиков. Впрочем, мы не застрахованы от разгрома, потому что «Зенит» очень силен. У этой команды есть сильная бразильская линия — Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос.
Матч с «Зенитом»? Думаю, все игры важны, но с «Зенитом» всегда приятно играть, у этого клуба отличный стадион. Мы знаем, как победить, все в команде мотивированы. На старте сезона мы глупо теряли очки, думаю, победа придаст нам позитива. Понятно, что с «Зенитом» будет сложно, но если мы проявим волю и решимость, то можем добиться результата», — сказал в интервью FootMercato Изидор.

Матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 (мск).

Источник: https://www.footmercato.net/a2112715403484246369-wilson-isidor-je-suis-au-lokomotiv-moscou-pour-le-football-je-suis-en-mission

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
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 1 : 3
30.07 15:00
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 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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 2 1 0
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