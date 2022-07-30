Изидор: «Даже «ПСЖ» упускал чемпионство, так что и «Зенит» может проиграть в борьбе за титул»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил «Зенит» с «ПСЖ».
По словам 21-летнего француза, команду из Санкт-Петербурга нельзя заранее считать чемпионом.
«Да, «Зенит» по уровню сейчас чуть выше, но даже «ПСЖ» упускал чемпионство, значит и «Зенит» способен на то же самое. «Локомотив» — последняя команда, которой удавалось выиграть титул до «Зенита», так что нам очень хочется вернуть трофей себе. Да и мне лично хочется завоевать чемпионство и порадовать болельщиков. Впрочем, мы не застрахованы от разгрома, потому что «Зенит» очень силен. У этой команды есть сильная бразильская линия — Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос.
Матч с «Зенитом»? Думаю, все игры важны, но с «Зенитом» всегда приятно играть, у этого клуба отличный стадион. Мы знаем, как победить, все в команде мотивированы. На старте сезона мы глупо теряли очки, думаю, победа придаст нам позитива. Понятно, что с «Зенитом» будет сложно, но если мы проявим волю и решимость, то можем добиться результата», — сказал в интервью FootMercato Изидор.
Матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1