Изидор: «Даже «ПСЖ» упускал чемпионство, так что и «Зенит» может проиграть в борьбе за титул»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил «Зенит» с «ПСЖ».

По словам 21-летнего француза, команду из Санкт-Петербурга нельзя заранее считать чемпионом.

«Да, «Зенит» по уровню сейчас чуть выше, но даже «ПСЖ» упускал чемпионство, значит и «Зенит» способен на то же самое. «Локомотив» — последняя команда, которой удавалось выиграть титул до «Зенита», так что нам очень хочется вернуть трофей себе. Да и мне лично хочется завоевать чемпионство и порадовать болельщиков. Впрочем, мы не застрахованы от разгрома, потому что «Зенит» очень силен. У этой команды есть сильная бразильская линия — Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос.

Матч с «Зенитом»? Думаю, все игры важны, но с «Зенитом» всегда приятно играть, у этого клуба отличный стадион. Мы знаем, как победить, все в команде мотивированы. На старте сезона мы глупо теряли очки, думаю, победа придаст нам позитива. Понятно, что с «Зенитом» будет сложно, но если мы проявим волю и решимость, то можем добиться результата», — сказал в интервью FootMercato Изидор.

Матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 (мск).