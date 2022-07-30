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Абаскаль: «Мозес — ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность «Спартаку»

Абаскаль заявил, что Мозес хочет доказать свою преданность «Спартаку»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об общении с полузащитником команды Виктором Мозесом. 33-летний испанец назвал оптимальную позицию, на которой хотел бы видеть 31-летнего нигерийца.

«Мы провели три или четыре основательные беседы, когда Виктор вернулся, — приводит слова Абаскаля официальный сайт московского клуба. — Я понял, что Мозес — очень разумный и ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность «Спартаку». На мой взгляд, его характеристики позволяют ему быть оптимальным связующим звеном между полузащитой и атакой. В полуфланге он тоже полезен, а вот на фланге оказывается далеко от ворот. Поэтому я не вижу его игроком бровки. Только если речь идет об оборонительных действиях».

В нынешнем сезоне Мозес забил два мяча в двух матчах за красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После двух туров РПЛ «Спартак» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, подопечные Абаскаля сыграют с «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://spartak.com/news/2022-07-30-gilyermo_abaskal_my_dolzhny_stat_takticheskim_khameleonom/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
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26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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