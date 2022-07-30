Абаскаль: «Мозес — ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность «Спартаку»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об общении с полузащитником команды Виктором Мозесом. 33-летний испанец назвал оптимальную позицию, на которой хотел бы видеть 31-летнего нигерийца.
«Мы провели три или четыре основательные беседы, когда Виктор вернулся, — приводит слова Абаскаля официальный сайт московского клуба. — Я понял, что Мозес — очень разумный и ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность «Спартаку». На мой взгляд, его характеристики позволяют ему быть оптимальным связующим звеном между полузащитой и атакой. В полуфланге он тоже полезен, а вот на фланге оказывается далеко от ворот. Поэтому я не вижу его игроком бровки. Только если речь идет об оборонительных действиях».
В нынешнем сезоне Мозес забил два мяча в двух матчах за красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
После двух туров РПЛ «Спартак» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.
В воскресенье, 31 июля, подопечные Абаскаля сыграют с «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
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2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1