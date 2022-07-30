Кечинов: «Спартаку» предстоит очень сложная игра против «Оренбурга»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РПЛ против «Оренбурга».

«До матча «Спартак» является фаворитом. Но в прошлом сезоне было так, что приезжал соперник, который был слабее, а в игре все получалось наоборот. Поэтому «Спартаку» предстоит очень сложная игра. Тем более, матч пропускает Джикия, поэтому, наверное, будет несыгранная пара центральных защитников. Что касается «Оренбурга», то думаю, что они не будут играть первым номером, атаковать. Думаю, что они будут дисциплинированно обороняться и уповать на контратаки», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч третьего тура «Спартак» — «Оренбург» пройдет в Москве в воскресенье, 31 июля.