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Сегодня, 14:30

Кечинов: «Спартаку» предстоит очень сложная игра против «Оренбурга»

Кечинов считает, что «Спартаку» предстоит сложная игра против «Оренбурга»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РПЛ против «Оренбурга».

«До матча «Спартак» является фаворитом. Но в прошлом сезоне было так, что приезжал соперник, который был слабее, а в игре все получалось наоборот. Поэтому «Спартаку» предстоит очень сложная игра. Тем более, матч пропускает Джикия, поэтому, наверное, будет несыгранная пара центральных защитников. Что касается «Оренбурга», то думаю, что они не будут играть первым номером, атаковать. Думаю, что они будут дисциплинированно обороняться и уповать на контратаки», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч третьего тура «Спартак» — «Оренбург» пройдет в Москве в воскресенье, 31 июля.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
0
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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