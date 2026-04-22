Руденко — о пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»: «Честно, не видел»

Форвард «Локомотива» Александр Руденко прокомментировал пенальти в ворота «Зенита» (0:0) в концовке матча 26-го тура РПЛ.

На 90+9-й минуте пенальти не реализовал форвард железнодорожников Николай Комличенко. 11-метровый был назначен за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Честно, не видел. Но если судья поставил после просмотра повтора, значит, был», — сказал Руденко.

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в таблице. Железнодорожники не могут выиграть во втором домашнем матче РПЛ подряд.

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