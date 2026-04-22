Агент Батракова заявил, что на матче «Локомотива» с «Зенитом» были скауты «ПСЖ»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» после матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) заявил, что игру посетили скауты «ПСЖ».

«На матчах «Локомотива» присутствовали скауты «ПСЖ». Они были на игре сегодня», — сказал Шпинев.

В начале апреля появилась информация, что «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием Батракова.

В этом сезоне 20-летний россиянин провел за «Локомотив» 33 матча, забил 17 голов и отдал 9 передач.

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