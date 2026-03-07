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Форвард ЦСКА Лусиано: «Челестини слушает игроков и дает им возможность высказать свою точку зрения»

Алина Савинова

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду поделился мнением о главном тренере московской команды Фабио Челестини.

24-летний футболист перешел из «Зенита» в ЦСКА в зимнее трансферное окно в обмен на защитника Игоря Дивеева. Аргентинец подписал четырехлетний контракт с армейцами.

«Фабио — прямой тренер, и мне это нравится. Я чувствую от него уверенность, а от партнеров по команде — поддержку. Фабио всегда открыт. Он слушает игроков и дает им возможность высказать свою точку зрения. Это очень здорово, что игрок может разговаривать с тренером. Это именно то, что сближает футболистов и наставника. Меня восхищает, как детально весь тренерский штаб может разъяснить тебе все тактические нюансы», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Лусиано.

Нападающий дебютировал за московскую команду 1 марта в матче чемпионата России против «Ахмата» (0:1). Всего в сезоне-2025/26 Лусиано провел 15 игр в РПЛ без результативных действий.

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Источник: Официальный сайт ЦСКА
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Лусиано Гонду
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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