Форвард ЦСКА Лусиано: «Челестини слушает игроков и дает им возможность высказать свою точку зрения»

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду поделился мнением о главном тренере московской команды Фабио Челестини.

24-летний футболист перешел из «Зенита» в ЦСКА в зимнее трансферное окно в обмен на защитника Игоря Дивеева. Аргентинец подписал четырехлетний контракт с армейцами.

«Фабио — прямой тренер, и мне это нравится. Я чувствую от него уверенность, а от партнеров по команде — поддержку. Фабио всегда открыт. Он слушает игроков и дает им возможность высказать свою точку зрения. Это очень здорово, что игрок может разговаривать с тренером. Это именно то, что сближает футболистов и наставника. Меня восхищает, как детально весь тренерский штаб может разъяснить тебе все тактические нюансы», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Лусиано.

Нападающий дебютировал за московскую команду 1 марта в матче чемпионата России против «Ахмата» (0:1). Всего в сезоне-2025/26 Лусиано провел 15 игр в РПЛ без результативных действий.

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