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Виктор Давила: «Не было даже мысли взять деньги у ЦСКА и пропасть с ними»

Нападающий ЦСКА Давила рассказал детали своего самовыкупа у «Леона»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболист ЦСКА Виктор Давила.
Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Интервью чилийского нападающего ЦСКА.

Чилиец Виктор Давила перебрался в ЦСКА в августе прошлого года. Для этого ему пришлось, получив деньги от армейцев, выкупить свой контракт у мексиканского «Леона», после чего футболист подписал соглашение с ЦСКА. В своем первом интервью в России Давила подробно рассказал, как проходил процесс его перехода в ЦСКА, поделился мыслями относительно первой части сезона для красно-синих и для себя лично, а также рассказал, что мечтает войти в историю армейского клуба.

Самовыкуп у «Леона», переезд в Россию, комфорт Москвы

— Твой переход в ЦСКА стал настоящей эпопеей. Как ты сегодня смотришь на это полгода спустя?

— С самого начала я говорил, что моим желанием было приехать в Европу и играть в европейском чемпионате. Для любого латиноамериканца РПЛ — очень значимая и статусная лига. Возможно, мы с самого начала даже не осознавали всю сложность этого будущего трансфера. Однако с первого дня и до самого финала мы были готовы сотрудничать и сделать все для наших партнеров, чтобы этот переход состоялся. Ну и ключевым было мое решение — я очень хотел перейти в ЦСКА.

— Шутили, что ты мог получить деньги от клуба, а потом исчезнуть и не выходить на связь. Не было такой мысли?

— Ха-ха! Такое писали в России, да? Я, конечно, не читал, но в Мексике писали то же самое, поверьте. Это смешно, согласен. Но моя сторона с первой минуты вела себя максимально прозрачно и корректно во взаимодействии с нашими партнерами по этой сделке. Так что не было даже мысли взять деньги и пропасть, ха-ха.

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— Звучит как детективная история.

— Согласен с вами. Со мной никогда в жизни такого не происходило. Да я даже не подозревал, что такие механизмы есть, как все это происходит и так далее... Но четкое взаимодействие моих агентов с российской стороной и посредниками позволило нам закончить все благополучно. Все сработали качественно, предельно корректно, и ни на каком этапе не возникло проблем.

— Эпопея длилась долго. Не терял веру, что трансфер состоится?

— Когда интерес ЦСКА стал реальностью — когда мы перешли к обсуждению сделки после первых переговоров, — я уже был настроен на трансфер. И с этого момента я не оглядывался назад, не думал отменить всю эту схему. Прекрасно понимаю, что процесс перехода затянулся, но, к счастью, все завершилось благополучно.

— Ты сам совершал в процессе сделки какие-то операции с деньгами? Может быть, подержал в руках несколько миллионов наличными?

— Нет-нет... Я деньги в руках не держал и даже никакие транзакции не совершал. Все просто шло так, как мы согласовали с клубами, представителями и посредниками.

Фото Соцсети

— Когда ты впервые услышал про вариант с ЦСКА, какой был твой первый запрос в «Гугле»?

— А я пытался понять, был ли интерес реален, или же это просто слухи. И через какое-то время убедился, что интерес ко мне совершенно точно есть. Это вдохновило меня: такой клуб хочет меня приобрести. Это же здорово! Я очень люблю футбол — много смотрю и читаю. Знал, что ЦСКА — одна из сильнейших и очень значимых команд в России. Что именно ЦСКА выиграл первый для России еврокубок и регулярно играл в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Разумеется, был в курсе, что знаменитый в Чили Марк Гонсалес играл за ЦСКА.

— Ты играл в богатой мексиканской лиге, а в еврокубках наши клубы сейчас пока не выступают. Что же побудило тебя перейти в ЦСКА?

— Как я уже сказал, для меня это шанс переехать в Европу, играть в европейском чемпионате, прогрессировать. Понимал, что клубы РПЛ не могут принимать участие в еврокубках, но это не повлияло на мою мечту выступать в большом европейском клубе.

— Не могу не спросить о слухах: несколько дней назад появилась информация, что ты можешь перейти в «Сельту». Насколько она соответствует реальности?

— Ничего про это не слышал. Со мной никто не связывался, поэтому не придаю значения всяким слухам. Даже не могу сказать, выходил ли кто-то на моих представителей. Лично со мной точно никто не общался. Я на сборах вместе с ЦСКА, спокойно работаю и не забиваю себе голову ненужной информацией.

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— После полугода в России насколько тебя вообще устраивает наша страна и наша лига? Нет ли желания сменить обстановку?

— Я очень доволен в России, в Москве и в ЦСКА. Очень счастлив тем, как меня приняли в клубе — это было просто невероятно. Благодарен всем работникам клуба, всем сотрудникам команды и моим партнерам. Слухи о возможном переходе совершенно нормальны во время трансферного окна: идет прощупывание почвы, какая-то заинтересованность... Сейчас всплыло мое имя, но так же обсуждается и множество других игроков. Я просто стараюсь дистанцироваться от всего этого — есть ведь представители, вот они и занимаются трансферными вопросами. А я делаю свою работу.

— К чему было сложнее всего привыкнуть после Мексики?

— Самое сложное — смена игрового стиля. В Мексике играют в один футбол, в России — совершенно в другой. Это что касается футбола. А в бытовом плане я очень доволен. Москва сильно удивила меня и мою семью. И уровень комфорта в городе очень помог мне в адаптации. Когда семья с тобой, когда она быстро привыкает и получает удовольствие от жизни в городе, то и тебе становится легче тренироваться и играть. Ведь чувствуешь себя максимально комфортно и спокойно.

— Ты побывал во многих мегаполисах. На каком месте расположил бы Москву в своем личном рейтинге городов мира?

— Совершенно точно в топ-3! Это невероятный город!

— Назови три вещи, которые тебе больше всего нравятся в Москве.

— Во-первых, климат. Ни я, ни моя семья никогда в жизни не видели снег. А тут — вон его сколько! Это круто. Получаешь нереальное удовольствие от новых условий, нового климата. Я был очень впечатлен. Во-вторых, сам город как таковой, его облик. Очень чистый, безопасный, структурированный. И в-третьих, это места Москвы: от ресторанов, куда я хожу поужинать, до достопримечательностей и мест для прогулок.

Футболист ЦСКА Виктор Давила.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Особенности РПЛ, игровое время, футбол на снегу

— Какие у тебя впечатления от российской лиги после первой части сезона?

— В Мексике много латиноамериканцев. Там в командах может быть до 10 игроков из Южной Америки. Таким образом, местный чемпионат очень похож на другие лиги Южной Америки. Там много пауз, индивидуальной работы с мячом, демонстрации техники. В России же латиноамериканцев не так много, хотя они тоже есть. Это позволяет не терять собственный игровой стиль — более силовой, интенсивный и быстрый футбол.

— У нас тоже есть клуб, где полно латиноамериканцев, точнее, бразильцев.

— Да, вы правы. И поэтому «Зенит» сильно отличается своим игровым стилем от остальных российских команд. Но одна такая команда не меняет облик всего чемпионата. У нас в ЦСКА тоже есть и латиноамериканцы, и легионеры из других стран. Но команда имеет свое лицо, которое не меняется от наличия или отсутствия игроков из той или иной страны. Так же и РПЛ: пусть в «Зените» множество бразильцев, они не могут изменить стиль футбола во всей лиге.

— Питерцев в шутку даже называют «Зенит» Рио-де-Жанейро. Их игровой стиль действительно похож на стиль бразильских команд?

— Да, я вижу, что их стиль отличается от всех в России, и он очень близок к бразильским командам.

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— В 11 матчах РПЛ у тебя 3+2. Как сам оценишь свой стартовый отрезок в России?

— Я прекрасно понимал, что приеду в команду в худшем физическом состоянии, чем у моих новых партнеров. Много времени я провел в ожидании трансфера — случился длительный простой в тренировках. Также понимал, что со временем, по прошествии адаптации я нагоню партнеров как по физическим кондициям, так и по игровым. Перед зимней паузой мы вместе с моей командой подвели некий итог первого отрезка в России — проанализировали все мельчайшие детали. И пришли к выводу, что, учитывая небольшое количество моего игрового времени, я сумел воспользоваться им вполне достойно. Это не мое личное суждение. Сейчас можно найти кучу самой разной статистики по любому игроку в мире. Учитывая количество матчей, в которых я принял участие, количество сыгранных минут, я хорошо использовал свои шансы.

— Ты играешь не так часто. Доволен своим временем?

— Конечно, нет. Я не сыграл ни одного полного матча в первой части сезона. Если суммировать все сыгранные минуты и поделить на 90, не выйдет даже пяти полных игр. При этом у меня пять результативных действий. Думаю, это хороший показатель, учитывая мое игровое время.

— Расстроен, что так мало играешь?

— Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус. Не расслабляюсь. Работаю и стараюсь доказать, что достоин большего.

Футболист ЦСКА Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Можно ли сказать, что твоя адаптация в России завершилась и весной мы увидим другого Давилу?

— Абсолютно точно! Когда игрок начинает подготовку с нуля вместе с командой, все находятся в равных условиях и могут показать свой максимум.

— Промежуточное восьмое место — это не то, что ждут болельщики от команды. Как считаешь, что не получилось в первой части сезона?

— Если не ошибаюсь, за несколько туров до зимней паузы мы шли на третьем месте и приближались к лидерам. Но не повезло перед ноябрьской международной паузой. Сыграли вничью с «Факелом», который спасся на последних минутах. И после этого нас начало штормить: выиграли у «Ростова», но проиграли два важнейших матча «Динамо» и «Краснодару»... Кажется, мы попали в такую зону турбулентности, где не хватало стабильности.

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— Каждая команда участвует в чемпионате, чтобы выиграть его. За счет чего ЦСКА может стать чемпионом?

— Считаю, самый важный момент — это единство. Когда команда как единое целое работает для достижения общей цели, это существенно облегчает путь к этой цели. Считаю, очень важно, чтобы все в нашей команде были едины.

— Ты уже поиграл и на искусственном поле, и в снегопад. Что было самым сложным для тебя за полгода в России?

— Вот как раз матч на снегу с «Ростовом», наверное. Никогда в жизни с подобным не сталкивался, ха-ха. Мне понравилось — экзотика. Но, кажется, никто не мог нормально двигаться в таких условиях. Надеюсь, нам больше не придется такое пережить. Все-таки на солнце играть в футбол лучше.

— Можешь сравнить выезды по России с чилийскими или мексиканскими?

— Нет, это невозможно. Россия — огромная страна. Сейчас удлинились и усложнились маршруты в определенные города. Наверное, РПЛ уникальна своими выездами. Думаю, нигде в мире больше нет таких дальних и долгих путешествий.

Виктор Давила с женой.
Фото Соцсети

Семья, сборная, образ жизни

— Каково тебе добираться домой и обратно на матчи сборной или в отпуск?

— Конечно, это непросто. Но человек ко всему привыкает. Переезжая в Россию, я знал, что вылететь или прилететь туда можно только в облет через несколько пересадок. Просто принял это как данность, и все.

— Что говорят о твоем выступлении в России тренеры сборной?

— Тренерский штаб сборной поддержал меня в решении перебраться в Россию. Едва они узнали о возможном переходе, заверили, что будут следить за мной. Конечно, тренеры понимают, что мне непросто добираться в сборную, но все равно они рады, что я смог сделать шаг вперед в своей карьере.

— Негатива, с которым сталкиваются европейские игроки, переезжая в Россию, не было?

— У меня довольно узкий круг общения. И никто из близких людей не сказал ни слова против переезда в Россию. Ни родные, ни мои партнеры по прошлой команде, ни тренеры сборной.

— Что твоя родня и близкие знают о России? Не беспокоятся ли о тебе, как это часто бывает у латиноамериканцев?

— Семья поддерживает меня с малых лет. В 11 лет я покинул родной дом. Переезд в Россию дал мне возможность играть в европейский футбол. И семья приветствовала мое решение. Конечно, определенная озабоченность есть, это нормально. Но мы прекрасно понимаем, что Россия — одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине. Уровень безопасности в России невероятен. Он выше всех ожиданий!

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— В общем, звонить каждый день бабушке и рассказывать, что ты в порядке, не нужно?

— Ха-ха, конечно, нет. Вообще, с родителями и родными, оставшимися в Чили, созваниваюсь пару раз в неделю. Ведь мы живем в разных часовых поясах, и сконнектиться бывает довольно сложно.

— РФС сообщил, что ведет переговоры об организации товарищеского матча с одной из команд КОНМЕБОЛ. Ты хотел бы, чтобы именно сборная Чили сыграла с Россией?

— Конечно! Меня как-то уже спрашивали об этом. Считаю, что такой матч пошел бы на пользу обеим командам: и у нас, и в сборной России идет смена поколений. И такая игра положительно повлияла бы на команды, проходящие период обновления.

— Чего тебе не хватает в России из дома?

— Разве что семьи... Слава богу, с питанием проблем нет — мой шеф-повар чилиец, по родной кухне скучать не приходится.

— По чему скучаешь, уезжая из России в отпуск?

— Наверное, по прогулкам по Москве с семьей. Здесь невероятно красиво, и мне очень нравится гулять. Когда я улетал в сборную, а жена с детьми оставались в Москве, они звонили мне по видеосвязи, показывали, где гуляют, и говорили: «Смотри, Виктор, какая красота! Ты многое теряешь, находясь не здесь».

— Знаю, что ты настоящий педант в плане подведения себя к тренировкам. Откуда это в тебе?

— Начал следить за этим, когда уехал из Чили. Я перебрался в Мексику в 19 лет. Увидел, что там много иностранцев, в том числе, европейцев. И в целом много игроков высокого уровня. Я осознал, что не смогу конкурировать с ними, если не поменяю свое отношение к футболу. Я всегда старался тренироваться дополнительно, работать сверх того, что давали тренеры. Но, соприкасаясь с миром профессионального футбола, понимаешь, что он состоит из множества деталей. Таких, как питание, восстановление, ментальная готовность и так далее. Это так называемые невидимые тренировки — то, что находится за пределами черытехугольника футбольного поля. И вот тогда в Мексике я решил подстроить свой образ жизни под футбол — сделать все для максимальной отдачи. Думаю, это одно из лучших решений, которые я принимал в своей жизни.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Специальные очки для защиты от излучения, свекла, ходьба босиком. Что еще?

— Ха-ха, вы так говорите, как будто это ненормально. На самом деле, думаю, для обычных людей это и правда может выглядеть странновато. Но поверьте, для профессиональных спортсменов тут ничего необычного нет. Все прекрасно знают про подобные вещи. Это просто стиль жизни, который помогает в профессии, помогает добиваться поставленных перед собой задач. Что бы еще такое рассказать? Возможно, будет интересным узнать, что у меня есть обязательная сиеста — послеобеденный отдых.

Максимум она длится 30 минут. Я отмеряю это время по секундомеру, чтобы ни в коем случае не провалиться в глубокий сон. Мой отдых в течение получаса — это так называемый быстрый сон. Он позволяет отдохнуть днем, но не мешает полноценному сну и восстановлению ночью. Если днем поспать дольше и уйти в глубокий сон, ночью могут быть проблемы с засыпанием, а остаток дня будешь ходить разбитым.

— Еду взвешиваешь? Калории по дню считаешь?

— Не считаю калории, но считаю объем съеденного. Зависит он, как правило, от тренировки. Если занятие было интенсивным и тяжелым, то нужно пополнить запас белка, углеводов, клетчатки... Если же занятие было менее интенсивным, то и есть нужно меньше. Обращать много внимания на процесс питания очень помогает — ведь не только вес теряется, но и просто начинаешь чувствовать себя лучше и бодрее. Я стараюсь почти не употреблять сахар, уделаю много внимания виду масла при приготовлении пищи: жарится еда только на кокосовом масле, оливковое же употребляю без температурной обработки. В общем, много всего.

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— Сколько у тебя персональных тренеров? У спартаковца Крала было шесть человек.

— Давайте посчитаем. Есть нутриционист из Испании. Есть чилийский тренер, который занимается со мной как ментальной подготовкой, так и другими упражнениями. Скажем так, тренер для головы, тела и души. Еще есть шеф-повар и тренер по физподготовке. Вот моя команда. Ах, ну и еще помощница по дому, которая приехала из Мексики — человек, который берет на себя все бытовые вопросы. Вот такая у меня команда. С кем-то я работаю тут в Москве, с кем-то связываюсь онлайн. Если нужно что-то проанализировать или подвести итоги, они прилетают ко мне.

— Насколько в твоем режиме живет твоя семья?

— В целом моя семья старается вести здоровый образ жизни. Жена и дети могут есть что-то отличное от меня, но способ приготовления все равно будет максимально здоровый.

— Ты обещал сделать тату, если ЦСКА выиграет трофей. Уже полгода ждем от Виллиана Роши тату с Кубком России. У тебя с этим задержек не будет?

— Конечно, нет! Когда я достигаю чего-то важного в жизни или футболе, я стараюсь как-то это отметить. Так что, если выиграю трофей с ЦСКА, он обязательно будет отражен на моем теле.

— Какие цели в составе ЦСКА ты поставил лично для себя?

— Мои цели связаны с командными — выиграть чемпионат России, выиграть Кубок России. В личном же плане хочу стать важным игроком для нашей команды, оправдать надежды болельщиков как можно большим количеством голов и результативных передач. Ну а в перспективе хотелось бы стать игроком, который оставит след в истории ЦСКА.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
6
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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 6
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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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