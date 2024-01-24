Источник: «Зенит» и «Ростов» пока не договорились о переходе Сутормина

«Зенит» и «Ростов» пока не договорились о переходе полузащитника петербургской команды Алексея Сутормина, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клубы пока не достигли окончательной договоренности о переходе, у Сутормина остались лишь варианты с арендой до конца сезона.

30-летний футболист является воспитанником академии «Зенита» и выступает за основную команду с июля 2019 года. На счету Сутормина в текущем сезоне 12 матчей и 2 голевые передачи. Его контракт действует до июня 2025 года.